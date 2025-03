Vincent D'Onofrio : Born Again n'avait aucun lien avec Daredevil à l'origine

Si vous ne vous intéressez pas forcément à l'envers du décor, vous ignorez peut-être que la série Daredevil: Born Again est passée par plusieurs étapes de développement. Pour résumer la chose le plus simplement du monde, nous avons fini par passer d'une série plus ou moins liée à l'univers de Daredevil version Netflix à une suite bien plus directe avec, notamment, le retour d'énormément d'acteurs de la première incarnation du super-héros en série TV (des acteurs devant et derrière la caméra). Aujourd'hui, c'est Vincent D'Onofrio qui s'est exprimé sur le sujet. Selon lui, il y avait une véritable coupure entre les deux séries à l'origine.

Voici ce qu'il a déclaré :

La façon dont nous avons finalement réussi à le faire a fonctionné. Cela a vraiment bien fonctionné. Il avait besoin d’un lien avec la série Netflix. Il avait besoin que les autres personnages reviennent. [Il] avait besoin de tous les visages familiers. L’autre itération n’aurait pas eu cela. C’était carrément : "Hé, oublie ce que tu viens de voir. Voilà ce que nous faisons".

C’était difficile à avaler pour moi. Nous étions émus de ne pas avoir les autres de retour, vous savez, parce que notre succès dans cette série, nous le croyons, n’est pas seulement à cause de nous et de l’écriture. Nous pensons que c’est grâce au casting dans son intégralité. Elden et Deborah, ces personnages sont les leurs maintenant. Pour moi, personne ne jouera jamais ces personnages aussi bien qu’ils l’ont fait.

Une belle déclaration de la part de l'acteur, qu'en pensez-vous ?