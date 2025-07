Jimmy Palmiotti de retour sur Marvel Knights pour le Punisher

Au mois de mars, on vous annonçait le retour de Marvel Knights avec The World To Come. Aujourd'hui, c'est Jimmy Palmiotti qui va être de retour sur cet univers avec le lancement de Marvel Knights: Punisher. Pour cette mini-série prévue en quatre numéros, il sera accompagné par Dan Panosian.

Voici le synopsis :

The World To Come s'étend ! Une des autres pierres angulaires de MARVEL KNIGHTS entre dans la danse avec LE PUNISHER ! Découvrez l'une des bandes dessinées les plus sauvages jamais créées et apprenez comment Frank passe du tueur de tueurs que vous connaissez à l'homme que les lecteurs rencontreront bientôt dans THE WORLD TO COME !

Edité chez Marvel, la sortie est prévue pour le 8 octobre.