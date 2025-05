Une série Red Band pour le Punisher

Une nouvelle série Punisher va être lancée par Marvel en septembre prochain. Elle sera écrite par Benjamin Percy et dessinée par Julius Ohta. Sa particularité va être de faire partie des titres Red Band, c'est-à-dire qu'elle sera vendue dans une protection, car trop violente pour mettre entre toutes les mains. Le fameux logo du Punisher sera de la partie.

Le logo du crâne du Punisher pose problème à Marvel depuis des années, étant utilisé au premier degré par la police, l'armée, des milices, des groupes suprémacistes blancs, des événements QAnon, etc. Du coup, certaines personnes ont critiqué cette utilisation du symbole, comme Gerry Conway, le co-créateur du personnage ou Jon Bernthal, l'acteur l'incarnant à la TV.

Marvel avait donc introduit un nouveau personnage et un nouveau logo, mais c'est un retour au source que semble proposer cette nouvelle série. Nous verrons un Frank Castle amnésique en quête de vengeance, et on nous promet beaucoup de violence. Punisher: Red Band #1 sortira le 10 septembre.