Superman devient immunisé contre la kryptonite

Dès le mois de janvier, et dans le cadre de la sortie de Superman réalisé par James Gunn, DC Comics a annoncé un Summer of Superman . Une façon pour l'éditeur de rendre hommage à l'Homme d'acier à travers une nouvelle salve de récits. Entre autre chose, il avait teasé un astéroïde de kryptonite gigantesque pour Superman : Unlimited le mois dernier. Sachez que le numéro en question est à présent sorti et qu'il va donner une nouvelle dynamique pour le super-héros de venu de Krypton (tout du moins, pour cette série Superman: Unlimited).

En effet, dans cette série, Superman intervient afin d'arrêter l'astéroïde de kryptonite. Il y parvient et tombe dans le coma durant trois mois. Durant cette période, le monde a bien changé. La Kryptonite est devenue aussi commune que l'acier. Mais ne vous inquiétez pas, Superman a bien changé aussi puisqu'il semblerait qu'il soit à présent... fait d'or (quoi ? C'est parfaitement logique ! Vous n'avez jamais eu de cours de chimie à l'école ?). Un nouveau pouvoir qui semble totalement l'immuniser contre la kryptonite.

Autant dire que ce premier numéro de Superman : Unlimited par Dan Slott et Rafael Albuquerque annonce une série bien différente des autres. Bien sûr, il n'est pas prévu que ce changement touche les autres séries Superman .

A noter que, si vous désirez en savoir plus sur ce numéro, nous en parlerons ce soir à partir de 20h lors de notre live Twitch. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet ici.