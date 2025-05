Nathan Fillion s'exprime sur la coupe au bol et Milly Alcock sur le futur film Supergirl

Il y a peu, Nathan Fillion nous parlait du fait de jouer Guy Gardner, mentionnant une sorte de rêve d'enfant. Hier, il est revenu sur son expérience mais a abordé un point qui n'avait pas été abordé jusque-là : la fameuse coupe au bol. Pour ceux qui ne connaissaient pas le personnage avant d'apparaître dans le film, sachez qu'il s'agit d'un élément indissociable du personnage. L'incarner à l'écran, c'est donc être voué à avoir une coupe au bol. Voici ce que l'acteur a déclaré alors qu'il faisait la promotion de la prochaine saison de The Rookie :

Je suis un fan de comics depuis longtemps. Je savais depuis un certain temps que j'allais jouer ce rôle, et j'ai vraiment, vraiment, eu envie d'une coupe au bol. Et la voilà, c'est le moment, c'est tout. Je suis là-haut à frotter des coudes avec Superman , Hawkgirl, Mr. [Terrific]... Tous mes rêves se réalisent.