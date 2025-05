Déjà une mort de taille pour Absolute Green Lantern

Attention, cette news contient des informations sur Absolute Green Lantern #2. Si vous ne désirez pas être spoilé, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Les titres Absolute de DC Comics sont surprenants à plus d'un titre. Modifications des personnages mais sans les dénaturer, origin story originales, revisites visuelles assez convaincantes... pour le moment, la qualité est plutôt au rendez-vous.

Pourtant, il y a un terrain sur lequel ces titres ne se sont pas encore aventurés : la mort. Tout du moins jusqu'à maintenant ! En effet, l'un des titres a mis en avant la mort d'un personnage important. Et c'était d'autant plus surprenant lorsque l'on sait que cela arrive dans le titre Absolute Green Lantern qui vient pourtant tout juste de débuter.

En effet, Absolute Green Lantern #2 a mis en place sa vision de Guy Gardner (disons Absolute Guy Gardner ) avant de l'éliminer. Et autant, parfois, on peut avoir un doute, autant cette fois, le doute ne semble pas permis, voyez plutôt :

Pour rappel, nous avions fait la review d'Absolute Green Lantern #1. Si cela vous intéresse, c'est par ici.

Enfin, sachez également que nous avons déjà réalisé plusieurs vidéos autour de ces versions Absolute. En voici quelques unes :

Absolute Batman , notre avis sur l'arc "Absolute Zero" (DC Comics Absolute Batman #7 et #8)

Absolute Superman , notre avis sur le premier arc "Last Dust of Krypton " (Absolute Superman #1 à #6)

Absolute Wonder Woman , notre avis sur "The last amazon" (DC Comics Absolute Wonder Woman #1 à #5)

DC Absolute ou le renouveau graphique des personnages