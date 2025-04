DC Comics tease un astéroïde de Kryptonite direction la Terre pour le Summer of Superman

En juillet, le Superman de James Gunn débarque dans les salles de cinéma. Pour accompagner sa sortie, DC Comics a annoncé le Summer of Superman (soit l'été de Superman ). Mais au-delà de cette volonté de surfer sur la vague kryptonienne, nous n'avions pas grand-chose à nous mettre sous la dent et encore moins de détails concernant l'intrigue.

Bonne nouvelle, l'éditeur a enfin rectifié le tir. Ainsi, nous savons à présent que l'éditeur souhaite célébrer l'été du plus grand des super-héros avec un mariage mais aussi à coup d'astéroïde de Krytonite dans la gueule. C'est en tout cas ce que laisse entendre deux synopsis. Les voici :

Superman Unlimited #1 :

DAN SLOTT ET RAFAEL ALBUQUERQUE EMMÈNENT L’HOMME D’ACIER VERS DE NOUVEAUX SOMMETS ! L’été de Superman se réchauffe avec une toute nouvelle série en cours qui prend d’assaut le DCU ! Lorsqu’un astéroïde de la taille de Metropolis va entrer en collision avec la planète Terre, la Ligue des Justiciers envoie Superman pour éviter la crise, mais une menace sinistre se cache à l’intérieur qui changera le monde comme jamais auparavant, et ce danger brille en vert. Le Dernier Fils de Krypton doit tout risquer pour sauver sa maison d’adoption (celle-là même qui tente maintenant de le tuer) de la destruction complète ! L’homme d’acier est prêt à voler comme jamais auparavant dans cette nouvelle série fondamentale, animée par les débuts éblouissants chez DC du scénariste Dan Slott (The Superior Spider-Man ) et du célèbre artiste Rafael Albuquerque (All-Star Batman ).

Le Summer of Superman #1 :

ON Y EST ! DU PRINTEMPS À L’ÉTÉ DE Superman ! L’Homme d’acier et son univers d’amis, de famille, d’alliés et d'adversaires vont connaître de grands changements, et tout commence dans le spécial Summer of Superman ! Présenté par les architectes de la série Superman Joshua Williamson (Superman), Mark Waid (Superman : Action Comics) et (faisant sa grande entrée dans le monde de demain) Dan Slott, ce numéro spécial surdimensionné préparera le terrain pour tous les événements majeurs qui explosent tout au long des titres Superman ! Lorsque John Henry Irons et Lana Lang prononcent leurs vœux, tout le monde se présente pour le grand jour, mais des problèmes se préparent à l’horizon, alors que les menaces du passé, du présent et du futur déclenchent de nouveaux conflits majeurs pour la famille Superman . Animé par l’art incomparable de Jorge Jimenez (Batman, Super Sons), le Summer of Superman Special est le point de départ de l’action la plus excitante imaginable en 2025 !

Summer of Superman Special #1 sort ce mercredi pour 5.99$ tandis que Superman Unlimited #1 sort le 21 mai pour 4.99$.