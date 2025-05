Jeffrey Dean Morgan confirme qu'il devait jouer Batman dans le Flashpoint du DCEU

Lorsque le DCEU de la team Warner Bros / DC Comics s'est arrêté, de nombreux fans ont eu le sentiment de voir là un projet inachevé. Des fans... mais aussi quelques acteurs. Dans le lot, nous retrouvons l'acteur Jeffrey Dean Morgan.

L'acteur ainsi que Lauren Cohan jouaient Thomas et Martha Wayne dans Batman v Superman : Dawn of Justice en 2016. Deux acteurs qui se connaissaient bien puisqu'ils avaient déjà joué ensemble dans The Walking Dead (bon, les deux acteurs sont aussi au casting de Supernatural mais dans des saisons différentes). Et selon Dean Morgan, ils auraient pu jouer encore ensemble. En effet, lors d'une récente interview, il a expliqué qu'un Flashpoint Batman était bien prévu à un moment. Voici ce qu'il a déclaré :

Honnêtement, Zack allait faire d'autres films. Et je pense qu'à une époque, Flashpoint Batman aurait donné à ces deux personnages un rôle bien plus important. Et ça faisait partie de l'univers de Zack, et je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, malheureusement.

Pour rappel, si les deux acteurs avaient repris leur rôle pour Flashpoint, les personnages auraient été radicalement différents puisque dans ce récit, suite au décès Bruce Wayne , Thomas Wayne devient un Batman plus radical tandis que Martha Wayne perd la raison et devient le Joker .

Pour ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit d'une excellente histoire que nous ne pouvons que vous conseiller. Si vous désirez vous la procurer, et soutenir MDCU par la même occasion, c'est par ici.