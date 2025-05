[Sorties Comics] Vendredi 02 Mai

Urban Comics

Après une longue et éprouvante absence, Bruce Wayne est de retour à Gotham pour traquer les criminels sous les traits de Batman et continuer d’investir financièrement dans la ville pour la rendre meilleure. C’était sans compter sur le Sphinx qui prétend s’être repenti et souhaite devenir le principal bienfaiteur de la ville... S’agit-il d’un nouveau départ pour l'un des plus grands criminels de Gotham ou bien d'une énigme plus importante que seul Batman peut résoudre ?

Contenu VO : Batman #153-157.

Prix : 18€