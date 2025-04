Un original art de la première apparition de Spider-Woman vendu 690.000$

La cover art de la première apparition de Spider-Woman (soit la cover de Marvel Spotlight #32) publiée en 1977 et réalisée par Gil Kane a été vendue aux enchères et a atteint une somme record puisqu'elle s'est vendue à 690.000$.

Toujours dans la catégorie des records, on en notera deux autres : la cover Spider-Man de Frank Frazetta (une cover art de Night Walk par Bob Shaw), vendue 528.000$ malgré le fait qu'elle n'ait aucun lien avec le personnage de Marvel mais aussi la cover de Saga of the Sawmp Thing #21 de Tom Yeates datant de 1984 pour 192.000$.

Au total, la comics & comic art auction a vu passer pas moins de 18.5 millions de dollars de transaction sur les quatre jours de l'évènement.