Clap de fin pour ce personnage surpuissant du MCU ?

Le personnage de G'iah pourrait ne plus réapparaitre

L'introduction de G'iah, incarnée par Emilia Clarke dans la série Secret Invasion, a bouleversé l'équilibre des forces au sein du Marvel Cinematic Universe. Dotée des pouvoirs combinés de nombreux super-héros emblématiques, elle est devenue l'un des personnages les plus puissants de cet univers. Cependant, cette puissance inégalée soulève des questions quant à son avenir dans les prochaines productions de Marvel Studios.

Dans Secret Invasion, G'iah acquiert ses capacités exceptionnelles grâce au sérum Extremis et à l'ADN récolté par le SHIELD, connu sous le nom de "The Harvest". Ces améliorations lui confèrent les pouvoirs de super-héros tels que Captain Marvel , Hulk, Thor, Mantis, Ghost, Drax, Ebony Maw, Groot et Valkyrie, entre autres. Cette accumulation de pouvoirs la place au sommet de la hiérarchie des personnages du MCU.

Cependant, l'accueil mitigé de la série Secret Invasion, avec seulement 53 % d’approbation critique et 43 % du public sur Rotten Tomatoes, complique la situation. Le scénario confus et certaines décisions narratives ont été pointés du doigt par les fans et les critiques. Cette réception négative amène Marvel Studios à reconsidérer l'intégration de G'iah dans les futures productions.

La principale difficulté réside dans la gestion d'un personnage doté d'une telle puissance. Plusieurs options s'offrent aux scénaristes :​

Ignorer le personnage : une solution simple mais qui pourrait frustrer les fans.​

Éliminer G'iah rapidement : une fin abrupte susceptible de décevoir le public.​

L'exiler dans l'espace : une manière de la garder en réserve sans qu'elle n'interfère avec les intrigues principales.​

Limiter ses pouvoirs : en introduisant une faiblesse ou un conflit intérieur.​

Rebooter le personnage : lui offrir un nouveau départ dans le MCU.​

Kevin Feige et son équipe sont confrontés à un véritable casse-tête narratif pour intégrer G'iah de manière cohérente et équilibrée dans l'univers Marvel. Les décisions prises concernant son personnage auront un impact significatif sur les futures intrigues et la dynamique des super-héros au sein du MCU.