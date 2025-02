[Sorties Comics] Mercredi 05 Février

Panini Comics



Bill Mantlo, Sal Buscema



Un étrange météore atterrit dans les environs de Clairton, aux États-Unis. Il s’agit en réalité d’un cyborg appelé Rom. Sa mission : traquer et annihiler les Spectres Noirs qui se font passer pour des humains. Pour le Chevalier de l’Espace, c’est une épopée en terre inconnue qui commence…

(Contient les épisodes US Rom (1979) 1-29 et Power Man and Iron Fist (1978) 73, précédemment publiés dans Strange 133-159 et inédits)

Prix : 70€