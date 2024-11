Le point sur l’event One World Under Doom

Les bonnes habitudes ne changent pas chez Marvel Comics, puisque comme chaque année, l'éditeur propose un event, et cette fois-ci en voici un qui profite de l’actualité cinéma du MCU en mettant en avant Dr. Doom (ou Fatalis pour la VF) comme grand antagoniste de l’univers Marvel.

Le crossover One World Under Doom s’annonce un peu plus ambitieux que le précédent puisqu’ici, le Dr. Doom affublé des pouvoirs du Sorcier Suprême, a pris le contrôle de tous les médias de diffusion de la planète et s’est déclaré Empereur du Monde, dirigeant de la nouvelle Latvérie unie. Ce que les dirigeants des grandes nations de la Terre semblent être d’accord avec ce changement. Les Super-Héros de la terre ne sont pas touchés par ce nouvel état d’esprit et vont former rapidement une équipe pour stopper les plans de Dr. Doom. Cependant, certains commencent à accueillir les bras ouverts Doom comme empereur du monde.

Annoncés à l’origine sous le nom de The Rise of Emperor Doom, les plans semblent avoir bougé. Il s’agit désormais d’une mini-série de 9 numéros (au lieu de 5), toujours écrite par Ryan North (Fantastic Four) et dessinée par RB Silva (Powers of X).

Comme d’habitude avec Marvel, plusieurs nouveaux titres vont être lancés à l’occasion de l’événement. En plus des séries Red Hulk et Weapon X-Men, vous pourrez retrouver les deux mini-séries en 5 numéros suivants :

- Doom Academy par MacKenzie Cadenhead et Pasqual Ferry (Namor) . Maintenant, que Dr. Doom est le Sorcier Suprême, il reprend les rênes de la Strange Academy. Sous le nom de Doom Academy, elle est délocalisée en Latvérie. C’est une nouvelle année qui démarre pour les élèves déjà présents.

- Thunderbolts : Doomstrike par Collin Kelly & Jackson Lanzing (Captain America Sentinel of Liberty) et Tommaso Bianchi (Daredevil) Tous les deux déjà à l’écriture d’une précédente mini-série Thunderbolt). Bucky Barnes aurait aidé Dr. Doom à prendre le pouvoir. Pour corriger son erreur, il assemble une nouvelle version des Thunderbolts (Avec Black Widow , Songbird, USAgent, Sharon Carter et d’autres à venir) pour détruire le nouvel empire de Doom. Toutefois, pour contrecarrer cette équipe, Dr. Doom recrute les Thunderbolts originaux ( Moonstone, Atlas, Fixer, et d’autres) pour leur faire face.

En plus de ces nouveaux titres l’event va toucher des séries en cours pour bien représenter l’ampleur mondiale de l’histoire. Parmi les séries touchés pour le mois de février, on retrouvera Storm #5, X-Factor #7 et Fantastic Four #29 qui vont devoir faire face au nouveau statut-quo imposé par Dr. Doom.



Il n’y a pas à douter que d’autres séries se lieront à l’event dans les mois à venir. Vous pourrez ci-dessous les couvertures variantes du premier numéro ainsi que les couvertures des tie-ins.