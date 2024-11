Red Hulk revient dans une nouvelle série pour 2025

Avec la sortie prochaine du film Captain America : Brave New World, il fallait s’attendre à ce que Marvel Comics capitalise sur la présence de Red Hulk dans le film. C’est chose faite avec l’annonce d’une nouvelle série régulière dédiée au personnage.

Ce nouveau titre écrit par Ben Percy (Wolverine, Ghost Rider) et dessiné par Geoff Shawn (Crossover, Thanos) s’éloignera du contexte du film. Il fera partie des nouvelles séries liées au nouveau statut-quo de Marvel, One World Under Doom que l’éditeur qualifie de similaire à Dark Reign (Pour rappel, c'est une période allant de 2009 à 2010 avec Norman Osborn dirigeant le SHIELD devenu HAMMER, ainsi que sa propre équipe d’Avengers).

Pour l’intrigue en bref, Red Hulk a été capturé par Dr. Doom avec de brillants esprits militaires, criminels et politiques pour l’aider dans son plan de domination du monde. Sauf que Red Hulk à d’autres plans. Pour ce premier arc, il va essayer de s’échapper de la prison, il croisera d’autres personnages comme Machine Man et Deathlok.

Le premier numéro sortira le 26 février 2025. Un premier aperçu de ce que peux proposer l’équipe créative sera disponible dans The Incredible Hulk #19 / Legacy #800 ce mois-ci.