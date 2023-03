The Incredible Hulk relancé en Juin !

Faux départ, on recommence !

Marvel annonce la relance de la série The Incredible Hulk au numéro 1 avec une toute nouvelle équipe créative, après le passage avorté de Donny Cates.

C'est Philip Kennedy Johnson connu pour ses récits sur Alien ou Marvel Zombies: Resurrection, qui conduira notre géant de Jade au beau milieu d'une guerre de monstres. Récemment aperçu dans les superbes planches du Thor de Donny Cates, c'est Nic Klein qui se chargera de mettre son talent à l'oeuvre sur la série.

Après une parenthèse totalement décérébrée, le duo reviendra à une dimension plus horrifique et singulière sur le personnage. Respectueux de la prestation d'Al Ewing sur la série Immortal Hulk , les auteurs continuerons de développer la relation entre Banner et son alter-égo tout en proposant leur vision.

Le colosse se pare une nouvelle fois d'un duo prometteur dont le premier numéro sortira le 21 juin 2023, dont la couverture signée Nic Klein est à retrouver ci-dessous.