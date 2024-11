Une nouvelle série Marvel va débarquer en février, et elle s'appelle Weapon X-Men. Elle sera écrite par Joe Casey et dessinée par ChrisCross. Le début de la série sera lié au crossover One World Under Doom, puisque l'équipe qui en sera au centre lancera un assaut contre la Latvérie. Nous y retrouverons les personnages de Wolverine , Deadpool, Cable, Chamber et Thunderbird. Le premier numéro arrive le 19 février 2025.