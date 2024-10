[NYCC] Un event Marvel pour 2025 intitulé The Rise of Emperor Doom

Marvel va publier un event en 2025 où le Docteur Fatalis (Doctor Doom) va prendre le contrôle de l'univers Marvel. Pour ceux qui ne sont pas à jour et qui n'ont pas lu Blood Hunt, attention, ça va spoiler un peu. En effet, le Docteur Strange n'étant plus le Sorcier Supreme de l'Univers Marvel, Doom en a profité pour lui chiper sa cape et ses pouvoirs.

The Rise of Emperor Doom sera une mini-série en 5 numéros écrite par Ryan North (Fantastic Four) et dessinée par R.B. Silva (Rise of the Powers of X). Doom se déclarera Empereur du monde en prenant le contrôle des médias de diffusion dans le premier numéro prévu pour février 2025. Et tous les dirigeants du monde seront derrière lui. Heureusement, les héros Marvel s'unissent pour lutter contre lui, sauf que certains vont commencer à le rejoindre...