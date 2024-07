[VF] Sorties Comics de juillet 2024

Panini Comics



David Michelinie, Erik Larsen



Spider-Man jongle entre sa vie personnelle et ses activités super-héroïques, ses ennemis préparent leur revanche… Venom fait évader Eddie Brock sous les yeux de Cletus Kasady et le Doctor Octopus réunit une nouvelle fois les Sinister Six. Quant à Magnéto et Fatalis, ils sont aussi de la partie !

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 287, 324, 327, 239-350, Marvel Comics Presents (1988) 48-50, Spider-Man (1990) 15 et 18-23, Amazing Spider-Man (1999) 19-21, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : AMAZING SPIDER-MAN PAR MICHELINIE/MCFARLANE, VENOM : L'INTÉGRALE 1984-1991 et 1991-1993, SPIDER-MAN CLASSIC 11, BEST OF MARVEL : SPIDER-MAN VS SINISTERS SIX, SPIDER-MAN (V2) 20, SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1987, Strange 260-263, 267-274, Spider-Man 5-7 et inédits)

Prix : 80€