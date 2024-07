[VF] Sélection MDCU de juillet 2024

Sortie le 10 Juillet 2024 chez Panini Comics

Il est le meilleur dans sa partie et ça fait cinquante ans que ça dure ! Cet album est l’occasion de revivre certains des moments les plus forts de la longue et tumultueuse carrière de celui qu'on appelle Wolverine.

(Contient les épisodes US Incredible Hulk (1968) 180-181, Uncanny X-Men (1963) 205 et 268, Classic X-Men 25 (II), Wolverien (1988) 10, 35-37, 95, 186, Wolverine (2004) 12, 32, 73-74 et Wolverine (2020) 19, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : MARVEL HORROR – LE RETOUR, MARVEL VISIONARIES : CHRIS CLAREMONT, WOLVERINE : L'INTÉGRALE 1989 et 1991, JE SUIS WOLVERINE, MARVEL DELUXE : WOLVERINE PAR RUCKA/ROBERTSON 2, MARVEL MUST-HAVE : WOLVERINE – ENNEMI D'ÉTAT, MARVEL OMNIBUS : WOLVERINE PAR JASON AARON, MARVEL DELUXE : WOLVERINE – DAWN OF X 2)

Prix : 27€