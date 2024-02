L’Energon Universe chez Urban Comics en 2024

Les Transformers et GI Joe de Skybound

L'année dernière nous apprenions la création de l’Energon Universe, un nouvel univers partagé avec les licences Transformers et GI Joe. Cette annonce faisait suite au passage des licences de IDW à Skybound, le label Image de Robert Kirkman. Urban Comics a maintenant annoncé officiellement que cet univers arrivera chez eux, et en 2024. Nous pouvions nous attendre à ce que Delcourt soit en charge, puisque l'éditeur s'occupe normalement des séries de Kirkman, mais ici ce n'est pas du creator-owned, il s'agit de grosses licences de Hasbro qui ont dû peser dans la balance.

Bref, Urban Comics a publié un article détaillant l'univers Energon, et le présente très bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que la première série à sortir sera logiquement Void Rivals de Kirkman et Lorenzo De Felici, l'équipe d'Oblivion Song. Le premier tome arrivera le 31 mai 2024. Tous les titres de l'univers seront chapeautées par Kirkman.

Il s'agit d'abord de la nouvelle série Transformers, écrite et dessinée par l'excellent Daniel Warren Johnson, avec un tome 1 prévu pour le 14 juin 2024. Et ensuite de deux récits complets GI Joe écrits par Joshua Williamson qui sortiront à l'automne : Duke dessiné par Tom Reilly et Cobra Commander dessiné par Andrea Milana.

En outre, Urban Comics reprendra aussi le catalogue des comics Transformers et GI Joe publié par IDW. Les droits étaient auparavant détenu par Vestron. Urban annoncera plus tard sa stratégie de réédition pour ces titres. Il est déjà prévu la publication de la série GI Joe de Larry Hama.