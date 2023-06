Robert Kirkman lance Energon Universe

On savait depuis plusieurs mois que l'éditeur IDW avait perdu les droits des licences Transformers et G.I. Joe. On avait appris par la suite qu'ils avaient été récupérés par Skybound, l'imprint de Robert Kirkman (The Walking Dead, Invincible, ...) mais sans avoir de date de retour annoncée pour les séries.

Aujourd'hui sort une nouvelle série Void Rivals de Kirkman et Lorenzo De Felici (Oblivion Song) qui promettait la naissance d'un nouvel univers partagé. Il s'agit de l'Energon Universe, dont le nom parlera aux lecteurs de Transformers. Ce premier numéro en profite pour annoncer différentes séries :

- En octobre, on découvrira Transformers écrit et dessiné par Daniel Warren Johnson (Murder Falcon, Do a Powerbomb)

- En décembre, c'est Duke qui sera lancée par Joshua Williamson (The Flash , Dark Crisis) au scénario et Tom Reilly (Ant-Man, Wasp) aux dessins. Duke est un membre de G.I. Joe.

- En janvier, plus surprenant, c'est une série Cobra Commander qui verra le jour, aussi scénarisée par Williamson et dessinée par Andrea Milana (Dahlia in the Dark). Cobra Commander est un des ennemis principaux des G.I. Joe.

Est-ce que cet univers vous intéresse ?