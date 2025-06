Absolute Flash, Absolute Martian Manhunter et Absolute Green Lantern seront édités par Urban Comics

Cela fait 8-9 mois maintenant que la lignée Absolute a été lancée par DC Comics aux Etats-Unis et ce, à travers deux vagues. La première vague était composée des titres Absolute Batman , Absolute Superman (review à venir) et Absolute Wonder Woman . La deuxième vague était, quant à elle, composée de Absolute Flash, Absolute Martian Manhunter et Absolute Green Lantern . Et s'il était pour le moins évident que l'éditeur allait proposer les titres de la première vague, c'était déjà moins évident pour la deuxième vague (on ne va pas refaire l'histoire, Martian Manhunter n'est pas Batman). Sauf que voilà, Urban Comics a finalement confirmé l'information lors de son dernier podcast : la deuxième vague sera également édité en France.

Par contre, cela ne sera pas pour tout de suite, ces séries ayant tout juste été lancées aux Etats-Unis (Absolute Green Lantern n'en est qu'au numéro 2, par exemple). L'éditeur français parle de "fin d'année", accompagné des tomes 2 de la première vague Absolute.

Si vous voulez plus d'informations sur le sujet, sachez que de nombreux travaux ont d'ores et déjà été effectués sur ces univers. En voici un petit recapitulatif :

