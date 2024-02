[VF] Sorties Comics de février 2024

Panini Comics

Quand l'existence toute entière est menacée par des dangers hors du commun, il lui faut des Défenseurs exceptionnels ! Le Docteur Strange, le Silver Surfer et le mystérieux Voleur Masqué composent une nouvelle équipe pour traquer le plus ancien vilain de l'univers Marvel à travers le temps. Puis, une deuxième équipe, formée autour de Loki, et toute aussi atypique, prend le relais ! Cet album est certainement l'un des plus attendus par les fans qui suivent de près l'actualité US des comics. Et pour cause ! Les deux mini-séries présentées ici sont inédites en France, et elles sont l'oeuvre d'Al Ewing (Immortal Hulk, Immortal Thor) et Javier Rodriguez (History of the Marvel Universe, Spider-Woman). Un album DELUXE plus, plus, plus, donc !

Prix : 32€