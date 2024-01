[Review VF] WILDC.A.T.S Origines Tomes 1 et 2

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de WILDC.A.T.S Origines Tomes 1 et 2. Les numéros sont écrits et dessinés majoritairement par Jim Lee et, parfois, Brandon Choi. Ils sont sortis le 10 novembre pour 24 euros chacun. Ils contiennent, respectivement, les titres US WildC.A.T.s #0 + WildC.A.T.s #1-7 + Cyberforce #2-3, WildC.A.T.s #1 noir & blanc puis WildC.A.T.s #8-13 + 2006 WildC.A.T.s #1 + WildC.A.T.s X-Men The Silver Age WildC.A.T.s #50 + WildC.A.T.s Adventures #1

Synopsis Tome 1 :

À l'été 1992, les WildC.A.T.'s font leur apparition, les initiales C.A.T.s signifient : Covert Action Teams, autrement dit les équipes d'intervention secrètes ! Créé par Jim LEE, le groupe de super-héros va très vite se faire une place dans la pop culture, notamment grâce à la série animée WildC.A.T.'s, Covert Action Team diffusée dès 1994 aux États-Unis. À tel point que Spartan l'androïde, Maul le scientifique, Zealot l'assassine, Grifter le mercenaire, Voodoo qui peut changer de forme, Warblade l'arme humaine et l'entité Void, vont lancer la série Cyberforce avec un crossover légendaire nommé KILLER INSTINCT.

Synopsis Tome 2 :

La série WildC.A.T.'s continue et Jim LEE participe encore sporadiquement dessus, mais doucement Alan Moore prend le relais de cette oeuvre chorale. Ce deuxième volume réunit les derniers épisodes du créateur de la série, y compris l'ultime WILDCATS #1 qui ne connaîtra tristement jamais de suite, laissant un to be continued pour toujours en suspens...

Hooyah ! C'est l'heure de la bagarre !

WILDC.A.T.S est un univers de science fiction riche, très coloré qui devrait trouver son lot de fans (tout du moins, pour ceux qui ne le connasisaient pas encore). L'archétype de l'anti-héros est omniprésent tout comme le côté bad-ass et la baston. C'est sombre et violent à souhait à tel point que l'on peut se demander, de temps à autre, si le titre ne manquerait pas un peu de légèreté afin de pouvoir respirer un peu (non, vraiment, on veut respirer ! Surtout vu la manière dont chaque planche est remplie). Pour les lecteurs confirmés ou qui ont connu les années 90, ce titre sera une véritable pépite, une madeleine de proust comme on en fait rarement.

Par contre, ceci n'enlève rien au fait que le scénario reste assez superflus. Le principe est vite expédié et on enchaîne les scènes bien trop rapidement. Même côté développement des personnages, cela reste assez sommaire. Notons tout de même que cette remarque est surtout valable pour les premiers numéros. Car il est évident que le scénario gagne en richesse, en profondeur au fil du temps. Le contraire aurait d'ailleurs été d'une tristesse absolue lorsque l'on voit toutes les possibilités qu'offre l'univers WILDC.A.T.S. Malgré tout, le fossé entre le travail de Lee et de Moore est évident. Lee a créé l'univers, Moore y a ajouter la profondeur (pour les intéressés, la review de WILDC.A.T.S par Moore est disponible ici).

Je n'ai même pas commencer à transpirer.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est parfaitement représentative des années 90. A ce titre, je la trouve tout bonnement détestable. Des muscles qui n'existent pas vraiment dans le corps humain, des femmes tout en rondeur qui dégagent tout de même une idée de force/puissance, des flingues partout, des poches à munition partout et la colorisation qui a pris 30 ans... ce titre met en avant tout ce qui était à la mode à cette époque et qui a été pointé du doigt peu de temps après. Bien sûr, cette approche a ses fans. Elle a même marqué l'industrie du comic book (d'ailleurs, Jim Lee est l'un des grands représentants de cette époque). Elle pourra peut-être même faire plaisir aux nostalgiques (et rendre aveugle les lecteurs plus jeunes). Mais pour ma part, ce n'est pas un retour en arrière que je désirais faire.