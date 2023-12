[Review VF] WILDC.A.T.S Evolution

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de WILDC.A.T.S Evolution, écrit par Alan Moore (si ce n'est le numéro écrit par James Robinson) et est dessiné par un collectif d'auteurs composé de Travis Charest, Jim Lee et Kevin Maguire pour ne citer qu'eux. Il est sorti le 24 novembre pour 35 euros. Il contient les titres US WILDC.A.T.S EVOLUTION #21 à 34 + récit court de 8 pages dans le Wildcats #50 "Reincarnation" + Wildstorm Spotlight 1 - Majestic.

Alan Moore est considéré par beaucoup comme le meilleur auteur de bandes dessinées du dernier quart de siècle. Le cycle déterminant de Moore sur WildC.A.T.s est réuni ici en un seul volume! Il a ramené les WILDC.A.T.'S à leurs racines en revenant sur le conflit qui opposait les Kherubim aux Daemonites, et a considérablement remué l'univers WildStorm. C'est un récit rempli de révélations troublantes et de drames captivants, sans oublier l'introduction de l'un des plus grands méchants de WildStorm : Tao !

Moi écrase toi pour que toi mort !

Les comics d'Alan Moore ont souvent été salués par la critique. Mais voir le scénariste britannique sur du super-héros, c'est surtout intriguant. Pour l'anecdote, l'univers de WILDC.A.T.S a été créé par Jim Lee à l'origine. Et si, dans un premier temps, l'univers attire, il finit par ne plus vraiment trouver son public lorsque d'autres scénaristes prendront la suite de Lee. C'est dans ce contexte un peu particulier que Moore débarque. Pour lui, l'objectif est donc double : prendre la suite d'un univers existant mais lui donner également un coup de fouet, une nouvelle direction.

Le génie de Moore opère une fois encore. Le scénariste s'approprie les personnages avec une certaine aisance et apporte une maturité au titre. A cela, il ajoute également de nouveaux personnages qui vont compléter l'univers WILDC.A.T.S. Il va prendre le temps de développer chacun d'entre eux tout en mettant en place une intrigue à la fois complexe et pasionnante. Le résultat final, sans aller jusqu'à dire qu'il est bluffant, remplit largement les objectifs. La série est drôle, bourrée d'action et a clairement son lot de suspense et de rebondissements. Bien sûr, nous ne sommes absolument pas dans le top 5 de l'auteur mais la lecture n'en reste pas moins de qualité.

- Aaah bon sang ! Ralentis, Maxine ! On doit être à cent quarante ! - La naine peroxydée a dit "et vite". Alors accroche-toi... Mais pas à n'importe quoi, je te vois venir !

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est assez difficile à juger dans le sens où elle a été réalisée pour un collectif d'auteurs. Pour autant, on notera que les dessins restent assez proches les uns des autres. Il n'y a pas vraiment de dessinateur dont le style diverge trop. Il n'y a donc pas vraiment de "cassure" notable dans la continuité visuelle. De manière générale, le tout reste très bon. Le style est un peu retro mais ce n'est pas si bloquant car la mise en scène reste relativement moderne.