Sorties Panini de mars à mai, dont une collection de poche

Panini a récemment fait plusieurs annonces dans le cadre de leurs Big News. Nous connaissons désormais leur planning pour les mois de mars à mai 2024. La grosse annonce est l'arrivée d'une collection de poche, dans la lignée des Nomad d'Urban Comics. Elle se nommera Marvel Pocket, et permettra de rééditer les grandes saga de l'éditeur. Il est prévu deux prix, 5,99€ et 9,99€, et la pagination ira de 208 à 360 pages pour un format de 15 x 23 cm. Le première vague arrive en avril, et il y en aura une en juin, une en septembre et une en fin d'année.

Hormis cette collection, on notera l’arrivée d’un nouveau mensuel le temps de 3 numéros (en 2 versions habituelles, souple et cartonnée) nommé La Mort du Venomverse, le remplacement de Destiny of X par Fall of X, et une nouvelle collection Prestige (noir et blanc, grand format 20,5 x 31 cm, papier mat de qualité et dos toilé). Pour le détails de toutes les sorties, je vous laisse regarder la liste ci-dessous.

FEVRIER

- Silver Surfer : L'Obscure Clarté des Étoiles (Marvel Prestige Noir & Blanc) : version remasterisée du Graphic Novel "Dangerous Artifacts" de Ron Marz & Claudio Castellini

MARS

- La Mort du Venomverse 1 (mensuel)

- Destiny of X 28 : dernier tome

- X-Men : Fall of X 1 : début d’un nouveau bimensuel pour remplacer Destiny of X

- Spider-Man l'intégrale 1989, contenu : Amazing Spider-Man 312-319, Annual 89 + Graphic Novel Parallel Lives

- Amazing Spider-Man - Beyond (Marvel Omnibus), normalement la fin du volume 5 d'Amazing Spider-Man et la reprise du titre par Zeb Wells à la suite de Nick Spencer. En VO, l'omnibus contient Amazing Spider-Man (2018) 75-93, 78.BEY, 80. BEY, 88. BEY, 92. BEY, 74 (Ben Reilly Story), Free Comic Book Day 2021: Spider-Man/Venom 1 (Spider-Man Story) et Mary Jane & Black Cat: Beyond (2022) 1

- Marvel Age 1000 (100% Marvel), recueil d'histoires courtes d'auteurs comme Mark Waid, Ryan Stegman, Dan Slott, Steve McNiven, Jason Aaron, J. Michael Straczynski...

- Spider-Man 2099 - Dark Genesis (100% Marvel) de Steve Orlando et Justin Mason, avec l'arrivée de Carnage en 2099

- Defenders (Marvel Deluxe), deux mini-séries d'Al Ewing et Javier Rodriguez, avec Docteur Strange, Silver Surfer, Loki, America Chavez et Tigra

- Ultimate Invasion (100% Marvel) de Jonathan Hickman et Bryan Hitch, récit complet

- Fantastic Four par Jonathan Hickman tome 2 (Omnibus), dernier tome de plus de 800 pages

- Star Wars tome 3 - 1983-86 (Omnibus), contenu : Star Wars 79-107 + annual 3, Return of the Jedi 1-4 + extraits de Pizzazz 1-16 et des publications Star Wars UK

- Star Wars : Hyperspace Stories tome 1 (Dark Horse), anthologie tout public, et le tome 1 s’intéresse aux héros de la République (Padmé et Anakin), de la Rébellion (Luke et Leia) ou de la Résistance (Rey, Poe et Chewbacca)

- Conan le Barbare : début de la nouvelle série de Jim Zub et Rob De La Torre

AVRIL

- La Mort du Venomverse 2 (mensuel)

- X-Men : Fall of X 2 et 3

- Ultimates Spider-Man tomes 1 et 2 (Marvel Pocket), 11 tomes prévus, réédition de la première série

- Ultimates tome 1 (Marvel Pocket), réédition de la première série

- Avengers VS X-Men (Marvel Pocket)

- The Boys tome 1 (Pocket)

- Spider-Man Team-up (Marvel Kids) de Mike Maihack

- Daredevil par Brubaker 3 (Marvel Deluxe), dernier tome qui regroupe les deux derniers de la précédente édition. Comme la pagination dépasse les 400 pages, le prix sera de 39,95€.

- Daredevil - Redemption (Must Have) : de David Hine et Michael Gaydos

- Daredevil Jaune (édition grand format 20,5 x 31 cm) de Jeph Loeb et Tim Sale, avec une couverture effet faux cuir avec marquage à chaud, et papier mat.

- Daredevil & Echo, de Taboo, B. Earl et Phil Noto.

- Daredevil - Fall From Grace (Marvel Epic Collection), contenu : Daredevil #319-332 + Annual

- Wolverine tome 2 (Marvel Deluxe), contenu : Wolverine #14-25

- Howard the Duck l'intégrale 1973 (368 pages) de Steve Gerber et Gene Colan

- Incredible Hulk tome 1 (100% Marvel) de Phillip Kennedy Johnson et Nic Klein

- Daredevil par Frank Miller - Companion (Omnibus), contenu des 608 pages : “Renaissance” (David Mazzucchelli), “L’Homme sans peur” (John Romita Jr), le graphic novel “Guerre et Amour” (Bill Sienkiewicz), Daredevil #219 (John Buscema) et Spectacular Spider-Man 27-28 (Bill Mantlo)

- Star Wars Epic : L’Ancienne République tome 3

- Savage Sword of Conan tome 3 (Omnibus)

- Night Club de Mark Millar

MAI

- La Mort du Venomverse 3 (mensuel) : dernier tome

- Avengers - Ultron Unlimited (Marvel Prestige Noir & Blanc) de George Pérez

- X-Men : Fall of X 4 et 5

- Iron Fist - L'Arme Vivante (Marvel Deluxe) : run complet de Kaare Andrews

- L'Immortel Iron Fist & les Armes Immortelles (Omnibus de plus de 1000 pages) : run complet de Matt Fraction, Ed Brubaker, David Aja et autres.

- Weapons of Vengeance : crossover Ghost Rider /Wolverine de Benjamin Percy et Geoff Shaw

- Predator VS Wolverine : récit complet de Benjamin Percy, Ken Lashley, Greg Land et Andrea Di Vito

- Wolverine l'intégrale, contenu du premier tome (368 pages) : Havok/Wolverine : Meltdown (Simonson & Jon J. Muth), Wolverine/Nick Fury : The Scorpio Connection (Archie Goodwin & Howard Chaykin) et Wolverine #54, 58-59 et 65

- Deadpool tome 2 (100% Marvel) : fin de la série dans l'ère Krakoa

- Deadpool l'intégrale tome 3 (336 pages), contenu : 11 numéros de la série de Joe Kelly & Ed McGuinness

- Uncanny X-Force (Omnibus de plus de 900 pages) : série de Rick Remender

- X-Men - Le Procès de Magnéto (Marvel Deluxe), contenu : X-Factor 1-10 + Trial of Magneto 1-5

- Captain America (100% Marvel) de J. M. Straczynski et Jesus Saiz

- Star Wars Epic : La Genèse des Jedi tome 2

- Retour du Jedi 40 ans, album aux finitions soignées et aux bonus de qualité qui compile des récits inédits sur les personnages du film

- Dark Vador : Black, White & Red, album anthologique avec auteurs comme Jason Aaron, Daniel Warren Johnson ou Peach Momoko.

- Star Wars (Omnibus) avec toute la série de Kieron Gillen et Salvador Larroca (736 pages)

- Adventures on the Planet of the Apes : intégralité de la série en un album de 224 pages

- Magic Order tome 4 de Mark Millar et Dike Ruan