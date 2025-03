Récap des Big News Panini pour le 3ème trimestre 2025

Panini a terminé de faire le tour de ses annonces pour le troisième trimestre 2025 dans le cadre de ses Big News. Au programme, rien de véritablement révolutionnaire, l'éditeur continue ses collections, avec notamment une cargaison d'omnibus et de formats poche. On notera aussi beaucoup de Fantastic Four, normal vu que le film arrive, et un rajout pour le mois de juin. Je vous laisse explorer la liste ci-dessous, en ayant en tête que d'autres sorties se rajouteront.

JUIN

100% Marvel Wolverine Revenge de Jonathan Hickman et Greg Capullo

Marvel Prestige Wolverine Revenge noir et blanc

Hors Collection Wolverine Revenge Red band (version plus violente) : fascicules regroupés dans un coffret Collector

JUILLET

Marvel Poche Fantastic Four L’Histoire d’une vie

Marvel Poche Fantastic Four par Waid.Wieringo tome 1 et 2

Marvel Poche Fantastic Four de Straczynski, inédit en librairie

Marvel Poche Secret Wars de Jonathan Hickman et Esad Ribic

Marvel Poche Wolverine Ennemi d’Etat de Mark Millar et John Romita Jr

Marvel Deluxe Wolverine tome 4 (sur 5) - Ere Krakoa

Marvel Deluxe Fantastic Four tome 2, série en cours de Ryan North et Iban Coello

Marvel Deluxe Marvel Two-in-one de Chip Zdarsky, Jim Cheung et Ramon Perez

Marvel Omnibus Fantastic Four par Millar & Hitch, contenu : FF 554-569 & Annual 32 et la mini-série inédite Fantastic Force 1-4

Marvel Omnibus Ultimate Fantastic Four tome 1 : 32 numéros + annual

Marvel Prestige Fantastic Four - Molécules instables (l’histoire des “vrais” FF qui ont inspiré Stan Lee et Jack Kirby)

Fantastic Four l’intégrale 1982, contenu : FF 241-250 + What If 36 + Silver Surfer (1982) 1 + Marvel Fanfare 2

Human Torch l’intégrale 1962-1964, contenu : Strange Tales #101-117 + Annual #2

Marvel Anthologie Je suis Galactus : sélection de numéros dont la trilogie Galactus de Lee & Kirby, Fantastic Four #175 et Super-Vilain Classics #1

Alien : Black, White and Blood

AOÛT

100% Marvel Deadpool / Wolverine tome 1

100% Marvel Namor de Jason Aaron

Marvel Deluxe Daredevil tome 4 de Chip Zdarksy et Marco Chechetto (dernier tome)

Marvel Deluxe Doctor Strange : La Vie de Docteur Strange, troisième partie de la trilogie de Jed McKay

Marvel Omnibus Punisher par Garth Ennis tome 2 (sur 4) - Période MAX

Marvel Omnibus Rom tome 2 (sur 3)

Marvel Omnibus Doom 2099 (+ Fantastic Four 2099) : 1400 pages

Star Wars Omnibus Dark Vador le Seigneur Noir des Sith de Charles Soule et Giuseppe Camuncoli

SEPTEMBRE

100% Marvel All-New Venom tome 1 d’Al Ewing

Marvel Deluxe Spider-Man & Hulk de Garth Ennis et John McCrea, contenu : Tangled Web : The Thousand et Hulk : Smash

Marvel Deluxe X-Men Red tome 2 (dernier tome), contenu : X-Men Red #11-18 + Heirs of Apocalypse + mini-série Resurrection of Magneto

Marvel Deluxe Immortal X-Men tome 2 (dernier tome), contenu : Immortal X-Men #11-18+ Sinister Four + mini-série X-Men Forever

Marvel Omnibus New Avengers tome 3 de Brian M. Bendis

Marvel Prestige Silver Surfer Black de Tradd Moore

Marvel Kids It’s Jeff !

Silver Surfer l’intégrale 1989-1990 : Silver Surfer #24-33 + GN The Enslavers

Luke Cage & Iron Fist l’intégrale 1982-1983

Star Wars Poche Star Wars tome 1 de Jason Aaron, John Cassaday et Stuart Immonen (12 numéros)

Star Wars Poche Dark Vador tome 1 de Kieron Gillen & Salvador Larroca (12 numéros)

Star Wars Poche Vador Abattu

Omnibus Savage Sword of Conan tome 7

Savage Sword of Conan tome 1 : La Horde de Dragons (série récente)