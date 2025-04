Panini Comics annonce un Alien Day

En avril, il y a aura deux journées spéciales pour le prix d'une ! En effet, après le Superman Day du 18 avril proposé par Urban Comics, vous aurez droit à un Alien Day du côté de Panini Comics.

Cette fois encore, le principe sera on ne peut plus simple : tu achètes deux comics Alien et on t'en offre un troisième (dès lors que le bouquiniste en question participe à l'opération et, bien sûr, s'il reste des exemplaires à donner). Pour ce qui est de l'album offert, il s'agit d'Alien Romulus, un préquel du film du même nom réalisé par Fede Alvarez.

Pour les intéressés, sachez que vous avez trois possibilités, grosso modo.

La première, la plus radicale et la plus couteuse, c'est la série des Omnibus Panini Comics. Elle est composée de quatre tomes à 80€ l'unité. Vous la trouverez ici.

La deuxième possibilité est la série écrite par Phillip Kennedy Johnson et dessiné, entre autre, par Salvador Larroca. Elle est composée de trois tomes et les prix vont de 19€ à 22€. Vous la trouverez ici.

Enfin, dernière possibilité, vous avez également les tomes écrits par Declan Shalvey et dessinés par Andrea Broccardo. Il y a deux tomes, chacun faisant 19€. Vous la trouverez ici.

A noter que tous les tomes présentés ici sont disponibles sur BD Fugue à ce jour.