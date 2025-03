Urban Comics annonce un Superman Day pour le 18 avril 2025

Tout comme il existe un Batman Day depuis quelques temps maintenant, Urban Comics vient d'instaurer un Superman Day ! Et comme pour le Chevalier Noir , l'idée sera de célébrer l'Homme d'Acier en mettant en place un album Collector édité pour l'occasion.

Comment l'obtenir ? De la même façon que pour Batman . Autrement dit, deux BD Superman achetées = 1 BD Superman offerte. Et autant dire que l'opération vaut le coup puisque le comics offert sera "Pour celui qui a déjà tout" (ou For the man who has everything en VO), un récit extrêmement connu et apprécié écrit par Alan Moore et dessiné par Dave Gibbons.

Interessé ? N'hésitez pas à demander à votre librairie si elle compte participer à l'opération ou non. La date est fixée au 18 avril soit dans un mois jour pour jour.