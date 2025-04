L'opération Alien Day, c'est aujourd'hui !

Pour rappel, le Alien Day... c'est aujourd'hui !

Vous aurez donc l'opus Alien Romulus offert pour l'achat de deux titres Alien.

Pour information, notre partenaire BDFugue participe à l'opération. N'hésitez pas à ajouter le code promo ALIEN si vous achetez deux titres Alien (il vous suffit de sélectionner un titre dans notre base de données puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue".

Pour les intéressés, sachez que vous avez trois possibilités :

La première, la plus radicale et la plus couteuse, c'est la série des Omnibus Panini Comics. Elle est composée de quatre tomes à 80€ l'unité. Vous la trouverez ici.

La deuxième possibilité est la série écrite par Phillip Kennedy Johnson et dessiné, entre autre, par Salvador Larroca. Elle est composée de trois tomes et les prix vont de 19€ à 22€. Vous la trouverez ici.

Enfin, dernière possibilité, vous avez également les tomes écrits par Declan Shalvey et dessinés par Andrea Broccardo. Il y a deux tomes, chacun faisant 19€. Vous la trouverez ici.