[Review VF] Batman Killing Time

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman Killing Time, écrit par Tom King et dessiné par David Marquez. Il est sorti le 13 octobre pour 19 euros. Il contient les titres US Batman Killing Time #1-#6.

Gotham City, 4 mars, 16h46. Banque centrale. Un étrange client fait son apparition. Personne ne le sait, mais le braquage du siècle est sur le point d'avoir lieu, dans cette banque précisément. Trois malfrats — Catwoman, le Pingouin et le Riddler — s'associent pour mener à bien leur mission, juste histoire de tuer le temps...

Vous voulez tous mourir pour de l'argent ? Et même pas le vôtre ? Celui de Richards que vous ne connaissez même pas ! Cela vaut la peine d'avoir le crâne broyé entre mes doigts ?!

Avec ce nouvel opus, Tom King prouve une fois encore qu'il sait narrer une histoire, écrire des dialogues et mettre en place des seconds couteaux de qualité (l'Aide a clairement un petit quelque chose). En ce sens, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un récit assez typique de l'auteur. Ce n'est clairement pas son meilleur récit (il est même loin d'être dans son top 5) mais cela reste suffisamment bon pour être, sans doute, l'une des lectures du mois.

A l'inverse, le titre s'éloigne un peu de ce que King fait d'ordinaire sur d'autres points. Le premier de ces points est les changements de temporalités. Ils sont très nombreux (un changement toutes les planches ou presque) ce qui donne un sacré rythme au récit et de nombreux petits twists mais qui compléxifie également et à outrance le récit. Il n'est pas rare de perdre le fil de la lecture pour ajouter un élément qui n'est pas forcément indispensable au récit. Le deuxième point est que King met des scènes plus légères, qui prêtent à sourire. Elles sont rares mais efficaces. C'est un point important à souligner car ce n'est franchement pas le type d'approche qui choisit King d'ordinaire.

Tout le monde parle de toi comme si t'étais énorme. Le patron. La chauve-souris géante. Et regarde-toi. P***** de moucheron.

Concernant la partie graphique, elle est sans nul doute le point fort de ce titre. Dessin, colorisation, mise en scène, design des personnages... tout est à souligner. Il n'y a qu'à voir les premières apparitions de Batman et de Croc pour tomber sous le charme. Même chose du côté de la cover principal et des variant covers qui sont également de qualité. A titre personnel, mon coeur balance pour les deux covers de Ben Oliver et celle de Kael Ngu mais elles sont toutes bonnes. Peut-être le costume de Batman qui est un peu trop épuré mais c'est vraiment histoire de dire que quelque chose ne va pas.

En bonus, vous trouverez les variant covers mentionnées ci-dessous ainsi que quelques autres.