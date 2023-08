[Dossier] La collection Nomad d’Urban Comics

Souvenez-vous, en 2018, j’écrivais un édito sur l’abandon du format kiosque par les éditeurs français de comics. Depuis, la situation n’a pas beaucoup évoluée. L’offre de Panini a un peu changé (l’éditeur continue de proposer ses "faux" kiosque, mais à 16€) et Urban Comics a complètement laissé tomber le format. Alors que dans les années 2000, il suffisait d’entrer dans une presse pour avoir un large choix de comics à moins de 5€, est-il possible aujourd’hui de s’en procurer un pour moins de 16€ ?

Les éditeurs ne peuvent pas se passer de la porte d’entrée que représentait le kiosque. Du coup, ils essaient de proposer des publications avec des prix attractifs. Panini lorgne de nouveau vers le kiosque en sortant quelques fascicules old-school assez génériques à 9€ : Les Trésors de Marvel, Mighty Marvel et Les Icônes de Marvel. L’éditeur sort aussi régulièrement des collections à petit prix, ce qu’a aussi pu faire plusieurs fois Urban. Celles-ci servent clairement d’appel d’offres, que seuls peuvent se permettre les grosses licences.

Cependant, Urban Comics a décidé d’innover l’année dernière en lançant la nouvelle collection qui nous intéresse ici : les Nomad. Des albums y sont réédités dans un nouveau format, de poche, à des prix n’excédant pas les 10€. Si ce genre de prix n’était auparavant qu’atteint par des kiosque, cette collection n’a rien à voir. Il s’agit vraiment d’une nouvelle proposition, mais avec l’idée de permettre de se procurer du comics à un prix très abordable, les moins chers étant à 5,90€.

Intéressons-nous au format. A quelques millimètres près, les Nomad font un peu plus de 21,5 cm de haut et un peu plus de 14 cm de large. Ce qui en fait probablement le plus petit format comics existant. Prenons Fables comme exemple, car la série a eu le droit à plusieurs formats. Sa première édition cartonnée avait un format classique pour le comics : 26,0 x 16,6 cm. La série a ensuite été rééditée en intégrale, et en grand format, soit 28,1 x 18,1 cm. Enfin, son édition en Nomad fait 21,7 x 14,2 cm. La version Nomad est donc 28,6% plus petite que la version classique, et 39,4% plus petite que la version intégrale !

En revanche, l’épaisseur se rapproche plus de l’intégrale, puisque le contenu est le même. Urban ne se moque pas des lecteurs, et propose de gros albums dans ce format réduit. Le contenu du tome 1 Nomad de Fables est le même que celui du tome 1 de l’intégrale. Outre la taille, l’éditeur arrive à baisser les prix en supprimant les bonus et en proposant une couverture souple. Du coup, un album cartonné de 432 pages vendus 30€ devient un album souple de 400 pages 39% plus petit, mais à 9,90€, soit un prix divisé par 3.

La proposition est alléchante, mais ce changement de format radical peut avoir un impact sur la lecture. Il y a de nombreuses séries de comics qui conviendraient parfaitement à cette taille, notamment car les dessins ne sont pas toujours l’argument principal. L’éditeur a cependant fait le choix de proposer le haut du panier de son catalogue, tant au niveau scénario que dessin. Du coup, si l’on peut saluer de rendre accessible certaines grandes oeuvres du comics, on se pose de l’intérêt d’avoir des dessinateurs comme Tim Sale, Frank Quitely ou Dave Gibbons dans ce format si étroit.

Le format poche n’est pas inédit en France, et plusieurs éditeurs ont tenté l’expérience, notamment sur du franco-belge. Certains se sont même essayés à redécouper les planches pour les adapter au format. C’est faisable avec un beau gaufrier, mais plus dur pour du comics. Urban ne s’embarrasse pas de cette question, et ne fait que réduire les planches. Il est de la sensibilité de chacun de choisir la façon de découvrir une oeuvre. J’aurais tendance à vous dire que la majorité des publications mériterait d’être lu dans un beau format, mais elle mérite aussi d’être lue quelque soit le format.

Selon Urban, la collection Nomad est un succès, que l’éditeur souhaite exploiter à fond. Au final, c’est une très bonne nouvelle pour les lecteurs voulant lire du comics sans se ruiner, comme à l’époque des kiosque. Il est d’ailleurs assez étonnant qu’aujourd’hui, les comics trouvables à moins de 10€ ne soient plus des sorties récentes, mais des rééditions de comics qui ont fait leurs preuves. L’exploitation des comics en France a bien évolué !

La suite de ce dossier sur la collection Nomad se traduit par trois articles dans lesquels les staffeurs de MDCU vous donnent leurs avis sur toutes les histoires éditées jusqu'à aujourd'hui dans ce format, et qui arriveront dans les prochains jours :

