Le point sur les Nomad : Batman

Que serait DC ou Urban sans Batman ? Que serait le monde sans Batman ? Une collection digne de ce nom se doit de contenir les plus gros succès du fameux héros, ne serait-ce que pour assurer un minimum de succès. C'est le cas pour les Nomad qui nous proposent de belles choses sur le personnage. Pourtant, nous le verrons, Urban a bien diversifié son offre, et Batman n'a finalement qu'une présence assez modéré.

Cet article est lié à notre dossier sur la collection Nomad d'Urban Comics.

Batman Année Un + A La Vie à La Mort (5,90€)

Synopsis : Enfant, Bruce Wayne a vu ses parents se faire assassiner sous ses yeux. Après un entraînement intensif, il revient à Gotham City pour mener une guerre sans merci contre le crime... mais sa tâche ne sera pas aisée. Face à la corruption des autorités de la ville, à la solde de la pègre, Bruce, sous le déguisement du vigilant Batman , va forger une alliance avec un policier fraîchement arrivé en ville : le lieutenant James Gordon.

Avis d'ACTHAEON : Le titre "Batman - Année Un" est un classique et le restera encore longtemps. Cette nouvelle édition conviendra parfaitement pour les nouveaux lecteurs curieux de découvrir les débuts du Chevalier Noir (à un prix imbattable). N'hésitez pas, lisez ce chef-d'oeuvre !



Avis de Fantasioud : Après "Année Un", Urban nous gratifie dans cette version Nomad, d'une des meilleures histoires de Batman avec le titre "À la vie, à la mort". Tom King nous propose un récit qui sonne comme une conclusion à son long run sur Batman Rebirth, ou tout simplement comme une fin pour la chauve-souris. Cela dit, le récit ne s'inscrit pas directement dans la continuité et peut donc tout à fait s'apprécier tel quel. C'est alors l'occasion de vous donner un aperçu de l'étendu du talent de l'auteur, lorsqu'il s'agit de dépeindre des personnages profonds et finalement très humains. Un récit plein de dignité pour son héros en plus d'étre magnifique de bout en bout d'un point de vue artistique.

Le choix d'intégrer ce récit ici peut paraître surprenant, étant donné la différence de ton, d'ambiance et de style graphique avec Année Un, mais bon encore une fois, et en terme de récit, c'est un rapport qualité/prix hautement imbatable.

Batman La Cour Des Hiboux partie 1 et 2 (2 x 5,90€)

Synopsis : Après une longue période d'absence, Bruce Wayne est de retour sous le masque de Batman , à la poursuite d'un mystérieux tueur en série aux allures de Hibou , et dont la prochaine cible n'est autre que... Bruce Wayne. Plus il progresse dans son enquête, plus le Chevalier Noir rassemble d'éléments sur les motivations de son ennemi. Il découvre alors une sombre vérité mêlant la famille Wayne aux fondations troubles de Gotham City .

Avis de Jeff : Premier arc de la team Scott Snyder / Greg Capullo et sans doute le meilleur. Comme d'habitude, Snyder massacre la mythologie de Batman mais cette fois, pour notre plus grand plaisir, en partant du principe qu'une organisation secrète, la cour des hiboux, a toujours contrôlé la ville de Gotham et ce, depuis la nuit des temps.

Batman et les Tortues Ninja (5,90€)

Synopsis : Le protecteur de Gotham et les quatre Chevaliers d'écailles font équipe pour nous proposer une rencontre inattendue mais non moins explosive ! Enquêtant sur de mystérieux assassinats à Gotham, Batman découvre l'existence d'un groupe de super ninjas appelé le clan des Foot. Venus d'une autre dimension, ces experts du Ninjutsu comptent bien ravager la ville du Chevalier Noir . Mais ils ne sont pas arrivés seuls : les quatre Tortues Ninja, Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo, les ont pris en chasse. Une rencontre épique entre deux dimensions, deux visions de l'héroïsme et deux visions du chaos qui vont s'entrechoquer dans un combat qui menace le tissu même de la réalité.

Avis de Jeff : Souvent, les crossovers, c'est la catastrophe. Ce n'est pas le cas ici. Tynion IV respecte les univers et offre une histoire assez "facile" mais qui n'en reste pas moins correcte. Les dialogues sont bons sans être exceptionnels mais ponctués d'un humour plutôt dosé tant sur son efficacité que sur sa présence. La partie graphique est solide.

En somme, il s'agit d'un bon divertissement pour quiconque aime les chauve-souris et les tortues.

Batman White Knight et Curse Of The White Knight (5,90€ + 7,90€)

Synopsis : Dans un monde où Batman est allé trop loin, le Joker doit sauver Gotham ! Le Joker , ce maniaque, ce tueur, celui que l'on surnomme le Clown Prince du Crime... si Batman , le Chevalier Noir , sombre du côté obscur, pourquoi le Joker ne pourrait-il pas sortir de sa psychose et devenir le Chevalier Blanc ? C'est ce qui arrive après qu'un traitement inédit a guéri le Joker et le fait redevenir Jack Napier : un nouveau candidat à la mairie de Gotham !

Avis de The_Crusader : C'est beau et c'est bien écrit, Sean Murphy, qui s'occupe et de l'écriture et des dessins, à réussit à créer un univers intéressant, qui compte désormais plusieurs suites, que je vous invite à aller lire.

Un Long Halloween (9,90€)

Synopsis : Quelques mois après sa première victoire contre l'empire du crime qui phagocyte. La cité de Gotham, le vigilant Batman enquête sur une série de meurtres perpétrés uniquement lors des fêtes. Travaillant en parallèle avec le jeune procureur Harvey Dent et le Lieutenant James Gordons, le Chevalier Noir engage une course contre ce calendrier morbide qui égrène chaque mois une victime supplémentaire. Une quête dont la conclusion pourrait bien sonner la chute du plus grand espoir de Gotham, et la naissance de l'un de ses pires monstres de foire...

Avis de Fantasioud : C'est une lecture indispensable et si vous n'aviez pas encore sauter le pas, foncez !

Des éditions de cette oeuvre il en existe pléthore mais à 9,90€... pour un récit de grande qualité qui intègre le Chevalier Noir dans le registre du polar noir... l'affiche de Jeph Loeb et Tim Sale aurait déjà dû suffire à vous convaincre.

L'ambiance des planches de Tim Sale est diablement efficace et fait honneur à la dimension gothique et sombre de l'univers de Batman .

Tout le monde connaît un tant soit peu Batman , pas besoin prérequis pour apprécier cette oeuvre, à ce prix là tentez-le, lisez-le, offrez-le, partagez-le !

Batman Amère Victoire (5,90€)

Synopsis : Un an après « l'affaire Holiday », Gotham City est toujours le théâtre de règlements de comptes entre les familles mafieuses et les « patients » de l'asile D'Arkham . Si Alberto Falcone était considéré jusqu'alors comme le véritable tueur Holiday, une nouvelle vague de meurtres jette le trouble sur son arrestation. Pour restaurer l'ordre à Gotham, Batman aura besoin de toute l'aide possible, voire de prendre sous son aile un nouveau partenaire, Robin !

Avis d’Adrien : Amère Victoire propose une bonne histoire, avec des thèmes forts, et une incroyable ambiance graphique. Ce comics est onsidéré comme la suite d’Un Long Halloween, car il se déroule après, et que l'équipe artistique est la même. S'il reste moins surprenant, il prolonge le plaisir d'une histoire complète bien ancrée dans l'univers de Batman , et nous permet encore de profiter des magnifiques dessins de Tim Sale, même s'ils sont malheureusement un peu réduits ici.

Joker (5,90€)

Synopsis : Le Joker vient tout juste d'être libéré de l'Asile D'Arkham . En son absence, les fripouilles de son gang se sont partagé son territoire avant de revendre leur part pour une bouchée de pain. Mais aujourd'hui, le patron est de retour en ville. Assoiffé de reconquête, il entraîne dans le sillage de sa sanglante parade le loyal Johnny Frost – au même titre que le lecteur –, qu'il prendra un malin plaisir à divertir au cours de ce séjour dans les bas-fonds de Gotham.

Avis de Jeff : Un titre qui est entré dans la légende notamment grâce à sa partie graphique. Côté scénario, le principe est assez sympathique et a le mérite d'être original.

Killing Joke (5,90€)

Synopsis : Le Joker s'est à nouveau échappé de l'asile Arkham . Relancé dans sa course criminelle, c'est à travers le Commissaire Gordon et sa fille – Barbara – qu'il cherchera à atteindre personnellement son frère ennemi, Batman. KILLING JOKE est un récit d'une rare maîtrise narrative et graphique. Il ne faudra pas plus de 46 planches à Alan MOORE et Brian BOLLAND pour établir la complexité et l'intime dualité de la relation unissant Batman au Joker . Les auteurs livrent ici la quintessence de deux personnages emblématiques de notre culture, unis par une même folie. Preuve supplémentaire de son intemporalité : la conclusion de ce texte culte de la mythologie Batman fait aujourd'hui encore l'objet de passionnantes interprétations.