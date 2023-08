Le point sur les Nomad : Vertigo et indés

La grosse force de cette collection Nomad est aussi d'aller voir du côté des indépendants. Bon ok, la majorité provient de l'ancien label Vertigo de DC, qui n'est pas tout à fait un indépendant, mais sa gamme de comics mettait en avant des créations originales par de grands auteurs. Ces belles séries ont rarement été aussi accessibles, et c'est tant mieux. Après avoir découvert les super-héros, ces albums pourront peut-être vous faire réaliser la richesse des comics !

Cet article est lié à notre dossier sur la collection Nomad d'Urban Comics.

Fables tome 1 à 5 (5 x 9,90€)

Synopsis : Chassés de leurs royaumes par l'Adversaire, les Fables trouvent refuge dans notre monde et établissent leur communauté au coeur même de New York. Cependant, aux antipodes du conte de fées, Rose Rouge, la soeur de Blanche Neige, aurait été assassinée, et c'est à Bigby, shérif de Fableville et Grand Méchant Loup repenti, de résoudre l'affaire. Deux suspects se détachent : Barbe Bleue, ex-amant de la jeune victime et serial killer compulsif, et Jack, bon à rien débonnaire, tout juste descendu de son haricot magique.

Avis de BartAllen : Nouvelle édition pour cette série. C'est toujours une aventure à tenter tant l'histoire est prenante et les personnages de nos contes préférés sont réinterprétés. Mais reste à voir ce que donnera le format poche pour cette série dont la mise en page et notamment les contours sont hyper détaillés.

Les Seigneurs De Bagdad (5,90€)

Synopsis : Bagdad, 2003 : quatre lions emprisonnés dans le zoo, sont libérés suite à un raid aérien de l'armée américaine. Un jeune mâle dominant, deux femelles de deux âges différents et un petit lionceau vont découvrir, en errant dans la ville dévastée, que cette liberté soudaine s'avère plus dangereuse que leur ancienne prison dorée.

Avis de Sofia : Les Seigneurs de Bagdad est l’un de ces comics qui vous marquent et qui vous éblouissent. Publié chez Vertigo et écrit par Brian K. Vaughan (Y : The Last Man, Ex Machina, Saga), ce petit bijou raconte l’histoire de quatre lions, d’un zoo de Bagdad, qui sont libérés par mégarde après une frappe aérienne de l’armée américaine, en 2003. Ce qui marque le plus dans ce comics c’est comment l’auteur aborde des sujets comme la guerre, la liberté, la barbarie, et qui au fond utilisent le point de vue des animaux, pour nous toucher. En tout cas, la justesse du titre nous montre comment l’Homme peut être vicieux et malsain. Les dessins sont ici de Niko Henrichon et ils viennent accompagner l’histoire de manière magnifique et simple en même temps. Vivant, frais et rythmé ce titre est un pur plaisir autant pour les yeux que pour l’esprit.

Nou3 (5,90€)

Synopsis : Agiles, furtifs et mortels, 1, 2 et 3 sont les dernières machines de guerre révolutionnaires que la science et l'armée ont conçues. Mais 1, 2 et 3 sont également un chien, un chat et un lapin : autrefois simples animaux domestiques, ils ont été capturés puis transformés en cyborgs futuristes et belliqueux. Mais le jour où une scientifique au coeur trop tendre les relâche, les soldats se lancent à leurs trousses, gardant en dernier recours, le terrible et imposant 4.

Avis de Jeff : Un titre exceptionnel que tout lecteur de comics devrait avoir lu. Pour ceux qui hésitaient encore, ce petit prix est l'occasion ou jamais de vous le procurer !

Punk Rock Jesus (9,90€)

Synopsis : Dans un futur proche, la maison de production OPHIS tient le sujet de son prochain programme de télé-réalité : filmer la vie de Jésus Christ. Recréé génétiquement à partir des traces ADN du suaire de Turin, le clone du Messie grandit sous le regard avide des caméras et d'une Amérique subjuguée par ce qu'elle pense être la Seconde Venue du Christ. Quelques années plus tard, l'expérience tourne court lorsque l'adolescent entre en révolte totale contre le système et devient le prophète d'une autre Amérique.

Avis de Julien : Premier projet solo de Sean Murphy et ça déboite ! Beaucoup de thématiques intéressantes et une approche plutôt originale, ce n'est ni un comics sur le punk, ni un comics sur la religion, Murpy y parle surtout des médias, du puritanisme et les extrêmes dans lesquels peuvent tomber les américains, et de l'émancipation de son personnage principal au milieu de toute cette folie. Les personnages sont très bons et leurs intrigues secondaires aussi. On pourrait simplement reprocher à Murphy d'avoir voulu mettre trop de choses dans cette histoire, ce qui est un défaut récurrent de ses scénarios. Ah, oui, c'est absolument superbe !

Transmetropolitan tome 1 à 5 (5 x 7,90€)

Synopsis : Exilé depuis près de cinq ans loin du fracas de la civilisation, le journaliste Spider Jerusalem est contraint de reprendre le chemin de La Ville. Secondé par ses deux assistantes, Channon Yarrow et Yelena Rossini, l'acide et misanthrope pamphlétaire reprend alors son combat contre les abus de pouvoir, la corruption et les injustices de cette société du XXIe siècle qu'il chérit autant qu'il l'exècre. Dans les rues étouffées par le brouhaha médiatique, résonnent bientôt les mots amers et enivrés du plus fervent défenseur de la Vérité.

Avis d'AfA : Corrosif, impitoyable et méchamment drôle, Warren Ellis livre avec Transmetropolitan une de ses meilleures oeuvres. S'appuyant sur le dessin solide de Robertson , il dénonce avec toujours autant d'humour et de cruauté les travers de la société. Cependant, l'effet de surprise ne jouant plus, il aurait sans doute pu écourter son récit de quelques numéros. Mais comme la qualité est là, on ne se plaindra d'en avoir plus à déguster. Fortement recommandé à ceux qui ont des pensées subversives. Et indispensable pour ceux qui n'en ont pas encore.

V Pour Vendetta (9,90€)

Synopsis : 1997, une Angleterre qui aurait pu exister... Dirigé par un gouvernement fasciste, le pays a sombré dans la paranoïa et la surveillance à outrance. Les « ennemis politiques » sont invariablement envoyés dans des camps et la terreur règne en maître. Mais un homme a décidé de se dresser contre l'oppression. Dissimulé derrière un masque au sourire énigmatique, il répond au nom de V : V pour Vérité, V pour Valeurs... V pour Vendetta !

Avis de Jeff : L'une des oeuvres les plus extraordinaires d'Alan Moore. Il s'agit d'un comics d'anticipation de grande qualité qui n'aura été, à ce jour, que très rarement égalé dans son domaine.

Watchmen (9,90€)

Synopsis : Quand Le Comédien , justicier au service du gouvernement, se fait défenestrer, son Ancien allié, Rorschach, mène l'enquête. Il reprend rapidement contact avec d'autres héros à la retraite dont le Dr Manhattan , surhomme qui a modifié le cours de l'histoire. Alors qu'une guerre nucléaire couve entre les USA et l'URSS, tous s'interrogent : qui nous gardera de nos Gardiens ?

Avis de The_Crusader : Alan Moore signe, avec Dave Gibbons, un nouveau chef-d'œuvre qu'il est impératif de lire. À condition toute fois de connaitre les codes des comics de super-héros. En effet, la critique du genre nécesssite d'en comprendre les rouages pour en apprécier pleinement la déconstruction.

Si vous êtes un lecteur de comics de super-héros, foncez ! Sinon, attendez de lire quelques quelques œuvre plus classiques pour acquérir les codes qui vous permettront d'apprécier Watchmen à son plein potentiel.

Y Le Dernier Homme tome 1 à 4 (4 x 7,90€)

Synopsis : 2002. Le monde changea à jamais. Tous les hommes, tous les garçons, tous les mammifères dotés du chromosome Y tombèrent et moururent au même moment. Avec la perte de près de la moitié de la population terrestre, la marche du monde stoppa net, laissant à une société exclusivement composée de femmes le soin d'empêcher notre civilisation de sombrer définitivement. Un jeune homme – Yorick Brown – et son singe Esperluette échappèrent néanmoins de cet androcide. En une nuit, ce garçon sans histoire devint la personne la plus importante sur Terre.