Le point sur les Nomad : DC hors Batman

Il n'y a pas que Batman chez DC, et Urban propose dans sa collection Nomad de découvrir ces autres héros. Le personnage qui s'en tire bien, c'est Superman , avec deux publications. Le reste, c'est de la Justice League et des gros crossovers en tout genre ! L'avantage est de brasser un large spectre de super-héros DC dans un seul album. S'il est logique de commencer DC par Batman , ces différentes histoires peuvent être un premier pas vers le reste de l'univers.

Cet article est lié à notre dossier sur la collection Nomad d'Urban Comics.

Synopsis : Lex Luthor a commis l'impensable : condamner à mort Superman , via un empoisonnement. Avec à peine quelques semaines à vivre, le héros décide de consacrer le temps qui lui reste à la réalisation de douze travaux surhumains, et de laisser un legs inédit à sa planète d'adoption.

Avis de Fantasioud : Encore un récit aux superlatifs multiples !

Grant Morrison et Frank Quitely, une affiche 5 étoiles pour un récit qui l'est tout autant.

Une histoire très touchante d'un Homme hors normes avec un grand H pour son humanté. Le trait de Frank Quitely n'est plus à démontré mais si vous ne connaissez pas tournez vous peut-être sur une édition qui rendra un peu plus honneur à son travail qui est souvent très détaillé.

Mais à 7,90€ c'est vraiment l'occasion de découvrir cette oeuvre de se mettre aux comics, non !?

Blackest Night tome 1 et 2 (2 x 7,90€)

Synopsis : Suite à son suicide, le super-criminel, Black Hand devient l'agent d'une mystérieuse entité, et ressuscite à ses côtés des super-héros décédés. Le Corps des Green Lantern et la Ligue de Justice pourront-ils repousser cette invasion de zombies surpuissants ?

Avis de The_Crusader : Avant DCeased, les zombies chez DC c'était avec Blackest Night ! L'événement réunissant tout l'univers DC Comics autour du point culminant du travail de Geoff Johns sur Green Lantern , est épique et réussit à exploiter des personnages secondaires pour en faire les héros principaux du récit. Un travail graphique titanesque au service d'une histoire dantesque centrée sur la Terre mais aussi l'histoire cosmique de DC, les Lanterns étant à l'honneur dans ces deux tomes.

Crisis On Infinite Earths (5,90€)

Synopsis : L'Anti-Monitor mène ses troupes de soldats d'ombre de dimensions en dimensions afin de détruire les Univers parallèles et de s'alimenter de ses énergies perdues. Son double positif, le Monitor réunit une assemblée de héros de différentes Terres afin de stopper son avancée, mais même les plus puissants des surhommes ne peuvent rien face à la vague d'antimatière qui fond sur eux. Des mondes vont vivre... des mondes vont mourir... et l'Univers DC ne sera plus jamais le même !

Avis d’Adrien : Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'univers DC, faisons un petit point pour comprendre l'ampleur titanesque de cette saga. Avant les années 80, DC développait son catalogue en créant des séries dans des univers différents (par exemple, la Justice League de l'Age d'Or, la JSA, n'était pas dans le même monde que la Justice League de l'Age d'Argent), mais aussi en rachetant des catalogues d'autres éditeurs. Sauf que de temps en temps, il y avait des crossovers. Donc même univers ? Univers parallèles ? C'était compliqué comme pas possible. L'éditeur a donc demandé à ses auteurs d'unifier ça, et ça a donné Crisis on Infinite Earth et la naissance d'un seul et unique univers DC. Ça a été fait avec génie, et ça nous donne une histoire totalement épique, avec des répercussions gigantesques. Si vous vous intéressez à l'univers DC, c'est à lire et à relire ! J'espère qu'Urban aura fait un travail sur l'éditorial pour tenir par la main les novices. Alors bien sur, ça a peut-être un peu vieilli, mais l'ampleur de la série est toujours là, et a encore des répercussions sur ce qu'est l'univers DC aujourd'hui.

Flashpoint (5,90€)

Synopsis : Il protège les innocents et combat le Mal sous l'identité du Flash. Il est l'homme le plus rapide du monde. Du moins, c'est ce qu'il était avant que le monde bascule inexplicablement dans une autre dimension. Désormais, Aquaman et Wonder Woman s'y livrent une guerre sans merci, le célèbre Chevalier Noir est loin d'être un justicier exemplaire et personne n'a encore entendu parler de Superman ... Dans cette nouvelle vie, Barry Allen n'est qu'un homme comme les autres, seul et impuissant.

Avis de Jeff : Un récit tenu d'une main de maître de la part de Geoff Johns et qui aura eu pour but final d'expliquer l'apparition de nombreux bouleversements au sein de l'univers DC Comics. Pour ceux qui ne l'auraient (toujours pas) lu, c'est à acheter !

Justice League tome 1 à 3 (2 x 7,90€ + 9,90€)

Synopsis : Il y a cinq ans, nul ne connaissait l'existence des super-héros. Quand apparaissent Superman , Batman, Green Lantern et Wonder Woman , les autorités, effrayées par la puissance de ces individus, les déclarent hors-la-loi. Cependant, lorsque Darkseid projette de conquérir la Terre, les humains se placent sous la protection de leurs héros. Voici le récit de la première union des super-héros, bientôt connue sous le nom de Ligue de Justice .

Avis d’Adrien : Encore une réédition pour cette série qui commence à être bien connue. L'histoire est un bon moyen de découvrir la Justice League, mais reste très moyenne pour quelqu'un de familier avec l'équipe de super-héros. Mais à ce prix-là, pourquoi pas !

Justice League – Crise D’identité (7,90€)

Synopsis : Sue Dibny la femme d'Extensiman, l'un des membres de la Ligue de Justice , a été assassinée. Le meurtrier a pu déjouer les systèmes de sécurité installés par les plus grands héros de la Terre. L'enquête menée par les justiciers va mettre à jour un complot au sein même de la Ligue et un terrible secret concernant leur traitement des super-vilains !

Avis d’Adrien : Cette période de DC essayait d'introduire plus d'humanité chez les super-héros DC, et cette Crise d'Identité en est pour moi l'apothéose. C'est très bien écrit, très émouvant et très bien mis en image. L'une des meilleures histoires de la Justice League.

Kingdom Come (5,90€)

Synopsis : Dans un futur possible, les super-héros d'antan ont été surclassés puis remplacés par une nouvelle génération plus agressive, mais aussi plus amorale. Aussi, lorsque ces surhommes rayent accidentellement le Kansas de la carte des États-Unis, il revient au premier d'entre eux, Superman, de sortir de sa retraite et d'inculquer à cette nouvelle garde le goût de la vérité et de la Justice .

Avis d’Adrien : Kingdom Come est un grand classique de DC. Se déroulant dans le futur, il propose une réflexion sur le statut de super-héros, en jouant avec le changement de génération. Un titre excellent qu'il faut avoir lu au moins une fois. L'avantage de la collection Nomad est le prix de l'album. En revanche, je vous invite à le feuilleter avant de le lire : en effet, les magnifiques dessins sont d'Alex Ross, et s'apprécient en grand format, et peut-être moins en dimensions de poche.

Superman Red Son (5,90€)

Synopsis : Ukraine, 1938. Une fusée s'écrase en pleine campagne : à son bord, un bébé qui sera rapidement adopté par un couple de fermiers. Des années plus tard, l'enfant a grandi au sein du régime stalinien. Il devient alors le héros des travailleurs et la fierté de l'État soviétique. Son nom ? Superman !