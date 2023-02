Résumé des annonces Urban Comics pour juin 2023

Après avoir couvert le mois de mai 2023, MDCU résument les annonces d'Urban Comics pour juin 2023 qu’on n’a pas traité sur le site.

Le 9 juin vous pourrez retrouver cette fois-ci Mr Freeze dans la série des Batman One Bad Day. C’est Gerry Duggan (Deadpool) et Matteo Scalera (Black Science) qui s’occuperont de faire subir une mauvaise journée au vilain

SYNOPSIS : Un manteau de givre et de glace s'abat sur Gotham City et fait entrer la cité dans son hiver le plus rude. Le froid est tel que Mr. Freeze peut désormais sortir à l'air libre, libéré de son armure réfrigérée. Et le Chevalier Noir sait qu'il n'en est que plus dangereux, d'autant qu'en apparence les intentions de Victor Fries paraissent on ne peut plus honorables : après tout, son seul désir est de sauver sa femme, Nora. C'est en tout cas ce qu'il confesse à Robin, ralliant le jeune équipier à sa cause. Mais Batman n'est pas dupe, et les rigueurs de l'hiver ne tarderont pas à lui donner raison.

La grosse sortie de ce vendredi 9 juin, ça sera la publication de Justice League of America: Le Clou. Un Elseworlds entièrement écrit et dessiné par Alan Davis (Excalibur) qui imagine un univers DC où Superman n’est jamais apparu. Ici, cette édition comprend Justice League: The Nail et Justice League: Another Nail que Panini Comics avait déjà édité. Il paraîtra dans la collection DC Deluxe pour 30 €.

SYNOPSIS : Il y a de longues années, dans le Kansas : Martha et Jonathan Kent , qui ont projeté de faire quelques courses dans la bourgade de Smallville, découvrent qu'un pneu de leur voiture est crevé. Ils choisissent de reporter leur balade à plus tard et restent chez eux, sans se rendre compte que le ciel est traversé par une météorite étrange. Celle-ci abrite un enfant extraterrestre envoyé sur Terre depuis une lointaine planète. L'engin s'écrase un peu plus loin, et les Kent ne seront jamais là pour adopter l'enfant tombé des étoiles. Au fil des ans, les premiers super-héros apparaissent, mais dans ce monde légèrement différent du nôtre, jamais Superman ne se fera connaître, et l'histoire en sera à jamais bouleversée.

Le 16 juin, en plus du Flash Chronicles, vous pourrez retrouver Superman infinite Tome 5 contenant le crossover Kal-El Returns entre les titres Actions Comics et Superman: Son of Kal-El . Un tome épais de 24 € qui marquera aussi le début d’un nouveau cycle pour l’univers de Superman.

SYNOPSIS : Après avoir soutenu la révolution dans le Warworld et avoir contribué à la chute de Mongul, Superman revient sur Terre. Il est temps pour lui de renouer avec Jon, son fils, qui a entretenu la flamme durant son absence. Heureux de voir son père à nouveau, le jeune homme hésite cependant sur la manière de lui avouer le secret qu'il garde pour lui. Pendant ce temps, loin du regard de la Famille Superman , Lex Luthor, l'ennemi de toujours, consacre ses immenses ressources à une mystérieuse opération, le Projet Blackout.

Pour finir ce vendredi, Urban Comics proposera du comics indépendant avec un nouveau volume de l’univers The Unnamed créé par Geoff Johns et Gary Frank (Doomsday Clock). The Unnamed : Junkyard Joe racontera les origines du robot Joe introduit dans The Unnamed : Geiger.

SYNOPSIS :Le dessinateur Muddy DAVIS vient de prendre sa retraite après avoir finalisé son comic strip Junkyard Joe. Héros de papier sorti de sa plume, le robot Joe puise ses racines dans ces souvenirs ramenés de la guerre du Vietnam qui hantent le vieux Muddy. Un passé qui reprend vie lorsque Joe se présente un soir sur le pas de sa porte. Avec sa réapparition se profile l'ombre d'une nouvelle guerre imminente.

Le vendredi 23 juin ne sera consacré qu’à du DC Comics. C'est d’abord un nouveau volume de la collection DC Chronicles qui sortira avec JSA Chronicles 2000. Ce volume verra l’arrivée de Geoff Johns sur la JSA et son contenu VO sera le suivant : JSA #6-15, JSA : The Liberty File #1-2 et JSA Annual #1. De plus, suite à la nouvelle tarification de l’éditeur, ce volume sera à 39 €.

SYNOPSIS : L'année 2000 marque l'arrivée d'un scénariste débutant dans l'industrie des comics, mais un fan de longue date des membres de la JSA : Geoff JOHNS. Sous le patronage de David S. GOYER, JOHNS va donner au thème de la transmission une place centrale dans ses épisodes et moderniser le concept de la JSA à travers les jeunes héritiers des héros de l'âge d'Or de DC Comics.

Enfin, c’est un récit complet Red hood souriez qui sortira ce vendredi. Il traduit le récit CHEER écrit par Chip Zardsky (Batman Dark City) et publié dans l’anthologie Batman: Urban Legends en VO. Il sortira dans la collection DC Infinite pour 17 €.

SYNOPSIS : Jason Todd est de retour à Gotham City et les problèmes de la ville le poussent à porter le masque à nouveau. La menace numéro un : une nouvelle drogue envahit la ville et son influence grandissante devient extrêmement problématique. Alors qu'il enquête sur l'origine de ce nouveau fléau, l'ancien Robin croisera inévitablement la route du Chevaler Noir. Red Hood et Batman arriveront-ils à unir leurs forces pour arrêter ce nouveau fléau ?

Pour finir ce mois de juin, en plus de la suite de Batman Superman World’s Finest et du premier tome de Planet Lazarus. Vous pourrez retrouver la suite de The Department of Truth le 30 juin pour 17€.