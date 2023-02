Mark Waid à l'honneur chez Urban Comics en juin

Urban Comics vient d’annoncer l’auteur qui sera mit à l’honneur pour le mois de juin, via sa page facebook et il s’agira de nul autre que : Mark Waid ! Un auteur qu'on ne présente plus, qui après plusieurs années chez Marvel est revenue progressivement chez DC Comics pour reprendre une place importante en s'occupant de plusieurs séries régulières.

Pour ce mois de juin, on découvre donc en plus des titres déjà sorti tel que Kingdom Come par l’exemple, l’arrivée de Flash dans la collection DC Chronicles. Le premier tome s’attaquera à l’année 1992 où Mark Waid commence son run légendaire sur le bolide écarlate. Ce nouvel ajout démarrera sa course en librairie le 16 juin. Le 30 juin verra la sortie de deux productions plus récentes. En plus de la sortie du tome 2 de Batman / Superman : World's Finest, Urban Comics publiera le 1er tome de l'event Planet Lazarus (Lazarus Planet en VO) qui verra la confrontation entre Batman et Robin (Damian Wayne) orchestré par Nezha, l'antagoniste du 1er arc de Batman / Superman : World's Finest. En plus de contenir les 4 premiers numéros de la mini-série Batman vs Robin, il contiendra les premiers numéros de l'event Lazarus Planet.