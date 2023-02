Nouvelles augmentations tarifaires chez Urban Comics

Comme les récentes précommandes le laissaient sous-entendre depuis quelque temps, Urban comics se retrouve bel et bien dans l’obligation de revoir ses tarifs à la hausse à partir du mois de juin. Ce qui se profilait avec l’annonce du futur The Flash Chronicles 1992 vient d’être officialisé par Urban, via son site et ses réseaux sociaux.



Le message d’Urban s’accompagne d'un nouveau tableau tarifaire, joint au bas de l’article, qui prendra effet dès le mois de juin, mais ne sera pas rétroactif.

La situation étant devenue cauchemardesque, à tous les niveaux et pour tous les secteurs, il ne nous reste comme solution que de prier pour que "Flash" réussisse à nous ramener dans un temporalité où les prix sont bas ou au moins nettement plus stables !

"Chers et chères libraires et lecteurs, Le cours actuel des matières premières nous contraint à ajuster le prix de nos albums aux plus fortes paginations et à avoir recours au dernier palier de notre grille de prix (UB45). Si nous avons pu maintenir nos albums de plus de 344 pages à 35€ le plus longtemps possible, nous sommes aujourd’hui contraints de revoir notre politique tarifaire. La logique voudrait que nous augmentions le prix nos albums dès 352 pages. Nous avons cependant choisi de conserver à 35€ les albums dont la pagination est comprise entre 352 et 440 pages. Au-delà de 440 pages, nous appliquerons une augmentation de 4€, amenant le prix à 39€ (code prix UB45). Cette mesure s’appliquera aux titres à paraître à partir de mai 2023. Cependant, et sauf nouvelle flambée des matières premières, cette augmentation ne sera pas rétroactive. Aussi, à titre d’exemple, les albums comme SANDMAN, LA MORT DE Superman , THE NEW FRONTIER ou encore GRENDEL, dont les paginations peuvent dépasser les 500 pages, resteront bien à 35€. En parallèle, nous poursuivons nos efforts pour contenir le prix de l’ensemble de nos albums, en accord avec notre volonté de mettre la culture comics à la portée du plus grand nombre. Merci pour votre confiance et bonne lecture à tous !"



Voilà pour la nouvelle, pas des plus folichonnes du jour ! Est-ce que cela va vous décourager dans vos futurs achats de comics ou bien votre passion est plus forte que les prix ?