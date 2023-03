Les secrets de la 5G partie 4 : Bilan et influence sur la réalité

Tout d'abord, avant de commencer la lecture, petit mea-culpa pour l'attente causé par la sortie de la dernière partie. Entre les recherches, les traductions à faire et la vie de tous les jours, cette dernière partie a pris plus de temps à se faire que prévue. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture !

Comme vu dans la précédente partie, en 2024 nous aurions dû assister à la mort de Clark Kent et Bruce Wayne pour pouvoir suivre ensuite la nouvelle génération. Toutefois, Dan Didio avait prévu un plan de secours pour revenir en arrière. En effet, 2025 aurait été le moment où DC Comics et Warner Bros jugent si la 5G est un succès ou non. En cas de succès, DC aurait continué avec cette nouvelle génération, mais si ça n’avait pas été le cas, un subterfuge devrait être trouvé pour recommencer tout à zéro. Ainsi, dans Superman/Batman Against The DC Universe, l’idée aurait été que la mort de Clark Kent et Bruce Wayne effacent entièrement la 5G pour retourner à l’univers DC d'avant, avec les Superman et Batman originaux. C’est ainsi que se serait terminé le fil rouge de l’univers 5G.

Mais au final, qu’en est-il du reste de l’univers DC ? Comme vous l’avez lu, on a surtout eu beaucoup d'informations pour Batman et Superman et moins pour le reste. Toutefois, quelques informations ont fuitées pour certains pans de l’univers DC.

Pour les Green Lantern par exemple, on aurait retrouvé Jeff Lemire à la tête d’un titre Green Lantern pour le transformer en une série horrifique qui se voulait être le titre directeur d’une nouvelle ligne d’horreur pour la 5G. Ici, la vedette aurait été le Green Lantern du Tangent Universe (Un univers parallèle imaginé par Dan Jurgens, où la société de cet univers est influencée par les Super-héros existants). Contrairement aux Green Lantern classiques, c'est une femme avec une lanterne verte qui pouvait ramener temporairement les morts à la vie. Pour la 5G, cette lanterne serait tombée aux mains d’une jeune femme qui est devenue la nouvelle Green Lantern du Tangent Universe.

Pour les Green Lantern déjà existant, Jo Mullein aurait été la Green Lantern principale de la Terre comme vu dans la partie 2. Il y avait aussi une série Lost Green Lantern Corps de prévu, qui aurait suivi sept Green Lantern sans pouvoir, engagés pour protéger une planète dans une ambiance similaire au film Les Sept mercenaires.

Pour les autres personnages DC, Tim Sheridan en plus d’écrire un titre Flash aurait écrit une série Nightwing/Oracle. On a aussi appris que Bendis devait écrire des titres d’espionnage de l’univers DC ainsi qu’un titre Green Arrow .

Autre information intéressante, parmi les idées rescapées de la 5G, on retrouve le titre Swamp Thing publié par Ram V. Il fait partie des immaculés survivants, car il correspond à l’idée de base de la 5G. À savoir proposer un nouvel héritier à un Super-héros connu, Levi Kamei devient le nouvel avatar de la sève remplaçant Alec Holland,dont vous pouvez retrouver ses aventures dans la série Swamp Thing Infinite.

D’ailleurs, c'est quelque chose qu’on peut constater lorsqu'on regroupe les informations de Bleeding Cool. Si la 5G et son plan initial ont été abandonnés, certaines de ses idées ont survécu et évolué vers une autre forme dans la continuité principale.

C’est le cas pour Joker War qui possède une fin similaire aux plans originaux, à savoir Batman qui abandonne le Joker à son sort. On garde aussi la mort de Bane au début d’Infinite Frontier causé par le gaz du Joker , avec toutefois un twist à retrouver dans Joker Infinite. L’idée de Batman qui prend une retraite en Angleterre est reprise dans le Batman Detective de Tom Taylor et Adam Kubert.

Pour le Super-verse, l’idée d’un Superman (Clark Kent) qui dirige une équipe nommée Authority est restée dans le run de Philip Kenney Johnson sur Actions Comics. L'équipe est créée suite à une dissension avec la Justice League pour agir sur Warworld. C’est Grant Morrison chargé d'écrire sur le changement de paradigme de Clark Kent pour la 5G, qui a réutilisé certaines de ses idées pour la mini-série Superman and the Authority montrant la formation de cette équipe.

On retrouve aussi l’idée que Jon Kent a appris quelque chose de tragique sur le présent pendant son temps avec la Légion des Super-héros. Ici, c’est la disparition de son père. Comme pour la 5G, Jon Kent devient Superman, il est écrit par Tom Taylor comme c’était prévu dans les plans de base. Dans les coïncidences amusantes, son principal adversaire Henry Bendix vient de l’univers Wildstorm, d’où est originaire Jenny Spark avec qui il aurait du être en couple.

Toujours dans les coïncidences amusantes, on a bien eu en 2022 une mini-série Batman vs Robin , mais le scénario est très éloigné de l’idée de base, et ne retient que l’idée de l’affrontement entre Batman et Robin (Damian Wayne).

L’idée de la disparition de la Justice League a été reprise pour l’event Dark Crisis Infinite On Earths, avec toutefois là aussi un destin différent que je ne spoilerai pas pour la VF.

Les personnages de Yara Flor et Bolt, après une première apparition dans Future State sont apparus dans la continuité principale, respectivement dans Wonder Girl et Teen Titans Academy pour des rôles toutefois moins importants. Enfin, l’idée des Green Lantern sans pouvoir est devenue une des intrigues des Green Lantern durant Future State et le run de Geoffrey Thorne pendant Infinite Frontier. Jo Mullein y occupait un rôle central à ce moment-là.

Pour finir ce long dossier, comme évoqué dans la première partie, Dan Didio avait prévu une série de One-Shot pour introduire la cinquième génération de DC. Toutefois, on peut rétrospectivement retrouver des indices dans certains titres pré-COVID pour l’arrivée de la 5G.

Tout d'abord, c’était avec Doomsday Clock #12 que le terme 5G était prononcé pour la première fois dans les comics. Dans ce numéro, une Earth-5G était créée en 2026 après que la timeline fut restaurée. Quand on connaît le plan original de la 5G, ainsi que le fonctionnement du Metavers mis en place par Geoff Johns, cette mention aurait été prémonitoire du destin de cette initiative.

Ensuite, les indices ont continué avec Wonder Woman #750 marquant l’arrivée de Wonder Woman (Diana Prince) en 1939 et inspirant les fondateurs de la Justice Society of America à devenir des héros. Dans Flash #750, Jay Garrick fait aussi référence à l’arrivée de l'amazone l'incitant à se battre pour la Justice . Pour donner un peu de contexte, dans la timeline définitif de la 5G de Didio, Wonder Woman devait apparaitre en 1939, d'où ces mentions de son arrivée à cette date là. D'ailleurs, dans un des récits du Flash #750, les contradictions de la chronologie DC ont été abordés par un Wally West possédant les pouvoirs du Dr. Manhattan qui voulait régler le problème. Cette histoire aurait du initialement continuer dans le FCBD 2020 Generation Zero. Mais avec le COVID, les plans ont changé et le récit a surtout mené à l'event Death Metal.

Pour Batman, on retrouve déjà beaucoup d’indices sur les événements à venir décrits dans la partie 2. Que ce soit la dernière page de Batman #85 qui promettait un “The End” en 2020 pas si innocent quand on sait que ce devait être l’ultime combat entre Batman et le Joker. Ainsi qu’une histoire courte dans Batman - The Joker War Zone par John Ridley qui devait s’occuper du futur titre Batman avec Luke Fox à sa tête, le mettant en avant justement.

Brian Michael Bendis, qui devait avoir un rôle finalement important pour la 5G, a semé pas mal d'indices dans les titres qu’il a écrit. Dans son titre, Legion of Super-heroes, il "teasait" que Damian Wayne prendrait une voie maléfique, se faisant même nommer dans le futur de "Hitler Baby". Dans le titre Teen Titans et Detective Comics, on le voyait rompre ses liens avec Batman et presque tout le monde pour prendre une direction plus radicale et chercher un nouveau rôle autre que Robin. Des indices qui traçaient sa trajectoire qu’on aurait eue dans la 5G pour Damian . Toujours avec Bendis, c'est dans ce titre que Jon Kent était souvent surnommé Superman, un autre indice de son destin à venir.

Enfin, dernier exemple, c’est The Green Lantern Season 2 de Grant Morrison qui passe à 8 numéros avant le COVID, avant de retrouver ses 12 numéros prévus. Cette information permet de supposer que Dan Didio voulait procéder à un relaunch général pour les titres DC à partir d'octobre 2020, un mois après la parution du dernier One-shot Generations. (Le 1er numéro de la saison 2 de The Green Lantern étant sortie en janvier 2020, avec 8 numéros il se serait terminé en Octobre 2020)

C’est ainsi que se conclut cette petite rétrospective de la 5G. Au final, qu'en tirer comme bilan ? De mon point de vue, si la 5G était vraiment arrivée, le fil rouge aurait été quand même différent. Par exemple, Grant Morrison a confirmé devoir convaincre DC pour écrire un Superman et une Supergirl moins totalitaire que ce que l'éditeur avait initialement prévu. C'est quelque chose qu'on peut reprocher pour ce fil rouge, à savoir la présence de nombreux éléments problématiques qui n'auraient pas fonctionné sans un très bon scénariste. (Notamment les décisions douteuses autour de Bruce Wayne)



Et vous chers lecteurs, auriez vous voulu voir les idées d’origines arriver dans les comics ? Ou préférez-vous les idées telles qu’on les a actuellement ? N’hésitez pas à le dire dans les commentaires.