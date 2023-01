Les secrets de la 5G partie 2 : Batman/Superman - Dawn of Generations

Comme dit dans la partie 1, après l’instauration de la 5G, Dan Didio avait un plan de plusieurs années dont les porte-drapeaux auraient été les franchises Batman et Superman. On va donc commencer par celui qui se vend le plus : Batman.

Pour la chauve-souris, la mort d’Alfred durant l’arc City of Bane aurait été le catalyseur pour la 5G. Les funérailles du majordorme au lieu de la réunir auraient dissous la Bat-family. Lucius Fox aurait notamment servi de soutien à Bruce Wayne. Comme dans la réalité, on aurait bien eu un arc comme Joker War ici sous le nom de Batman/Joker: The Final Conflict qui aurait du conter le combat final entre Batman et le Joker . Cet arc aurait été aussi écrit par James Tynion IV, et aurait été le dernier de l’auteur. Celui-ci ayant prévu de quitter DC juste après, car il n’avait pas envie de participer à l’initiative 5G. Cette histoire aurait eu une fin similaire où Batman abandonne le Joker à la mort, avec une différence subtile, puisque qu’après que le prince du crime lui ait chuchoté quelque chose à l’oreille, Batman le laissera partir. Il sera révélé plus tard que si Batman le laissait partir, le Joker tuerait Bane en échange pour venger la mort d’Alfred, vu que Batman ne pouvait briser son code moral. Un acte qui aura des conséquences sur le long terme.

Après Death Metal: Dark Crisis et avant Changing Of The Guard, on aurait eu Batman: Last Days, un event Batman . Bruce Wayne aurait eu la soixantaine suite à la nouvelle timeline et décide de prendre sa retraite pour vivre une autre vie. Il aurait alors fait amende avec ceux à qui il a fait du tort, et laissé la Bat-Family reprendre son rôle.

Toutefois, Bruce Wayne serait rongé par la culpabilité pour avoir laissé le Joker tuer Bane . Ce qui va l’amener à quitter Gotham pour chercher la rédemption. Il voyage à travers le monde pour démanteler l’influence de Batman (Notamment Batman Inc.) pour finir ses jours en Angleterre, le pays d’origine d’Alfred.

En conséquence, Luke Fox (Connu comme Batwing, qu'on peut retrouver en VF dans la série Batman Detective Comics) serait le nouveau Batman à Gotham dans un nouveau titre nommé Batman ou New Batman , scénarisé par John Ridley. Néanmoins, ça ne serait pas le seul membre de la famille Fox à reprendre le flambeau de l’héritage Batman . En effet, Tamara Fox aurait découvert l’identité secrète de son frère et décide de prendre l’identité de Robin pour se battre avec lui qu’il le veuille ou non.

Et le Robin actuel ? Que serait-il devenu me demandez-vous ? Eh bien il aurait tout simplement été un vilain. Dans cette nouvelle réalité, Damian Wayne âgée de 16 ans aurait suivi les pas de son grand-père pour diriger la ligue des assassins et l’organisation Leviathan. Ce qui aurait amené à une relation similaire entre le Professeur X et Magneto avec Jon Kent.

Ce qui fait qu’en 2022, nous aurions eu un event Batman vs Robin (tiens, tiens) où Damian Wayne aurait affronté Luke Fox qu’il voit comme un prétendant indigne au titre de Batman . En conséquence Jon Kent se serait battu avec Luke Fox, formant une amitié entre les deux pour vaincre Damian Wayne.

Cette histoire aurait amené à un nouvel event de comics World's Finest/Justice Alliance. Jon Kent aurait appris l’importance du duo Superman/Batman avec Luke Fox. Une fois que ces nouveaux justiciers auraient trouvé un respect mutuel, ils seraient devenu le catalyseur pour la création d’une nouvelle équipe, remplaçant la Justice League, nommée Justice Alliance. Cette équipe aurait inclus Yara Flor (La nouvelle Wonder Woman ), Green Lantern (Jo Mullein) apparu la première fois dans Far Sector et un nouveau Flash, un enfant de Captain Boomerang. Ici ce serait Bolt qu’on a vu dans Future State Suicide Squad et Teen Titans Academy. Elle aurait été à la tête d'une série Flash écrite par Tim Sheridan.

Du côté de Superman, c'est une idée de Brian Michael Bendis qui aurait eu un grand impact sur la direction de Superman durant cette nouvelle initiative.

La première idée est la révélation de l’identité secrète de Clark Kent qui aurait eu plus de conséquences dramatiques, puisqu’elle aurait provoqué une vraie guerre civile au sein de la Justice League. En effet, dans Superman Revealed il aurait commencé à mettre la pression à ses collègues de faire comme lui, ce qui aurait divisé la ligue avec des membres pour ou contre, notamment Batman (Bruce Wayne) qui aurait été contre. Ce qui aurait amené la Justice League à se dissoudre.

Une autre dissension aurait eu lieu avec son fils, car la révélation de l'identité secrète de son Père aurait amené un grand coup de projecteur sur lui. Il décide donc de se réfugier au 31ème siècle pour échapper à cette pression.

Suite à Death Metal, comme pour Batman on aurait eu un event Superman: Last Days se déroulant avant Changing Of The Guard. On aurait suivi un Superman dans la soixantaine qui voit ses pouvoirs diminuer. Il aurait pris sa retraite en Afrique avec sa femme Lois Lane où il serait devenu un super héros d’un nouveau genre. Pendant que son fils reprend le flambeau dans un nouveau titre New Superman #1, où après avoir appris le destin tragique de la Terre de son temps avec la Légion des Super-héros, il se lance dans un défi sans fin pour empêcher que ce futur arrive. Il serait sorti avec Jenny Spark que les lecteurs connaissent pour The Authority de Warren Ellis.

Toutefois le darron de Jon Kent aurait du mal à abandonner la vie super-héroique et prendra part à des missions secrètres sans que sa femme le sache. Ce qui l’amènera à créer une équipe de super-héros clandestine, The Authority, dont une certaine Jenny Spark finirait par rejoindre le groupe.

Une équipe qui finira par perdre son anonymat lorsque Superman décide de contester le verdict d’un procès bien particulier…

À suivre !

Partie 3 : DC Civil War