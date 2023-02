Les secrets de la 5G partie 3 : DC Civil War

En 2023, les différents éléments mis en place depuis 2020 allaient commencer à converger vers le grand final du plan de la 5G. Tout commence avec The Hunt For Batman , où le Joker, après plusieurs années d’absence des titres DC, vient tester le nouveau Batman (Luke Fox). Durant leur combat se déroulant dans d’autres titres, le Joker révèle au monde qu’il a tué Bane sous la requête de Batman (Bruce Wayne).

En apprenant cette information, Luke Fox décide d’amener Bruce Wayne face à la Justice . Cependant, l’ancien Batman décide de se rendre sans problème pour faire face au procès pour le meurtre de Bane. Pendant le procès se déroulant à Gotham, la nouvelle génération de héros et la Justice Alliance sont contre lui, et d’anciens vilains en profitent pour prendre leur revanche contre l’ancien Batman , ayant désormais moins peur de lui. Finalement, Bruce Wayne est jugé coupable.

Cette histoire aurait été suivie par The Return Of Superman , qui aurait vu Clark Kent avec The Authority rendre son équipe publique pour libérer Bruce Wayne de Prison, décidant qu’il ne devrait pas être jugé par la loi. Ce qui amène Superman vers un conflit moral et physique avec son fils, nous donnant un Superman vs Superman . Un conflit qui prendrait une importance plus grande en 2024 avec Superman/Batman Against The DC Universe. Dans une ambiance que Bleeding Cool compare à Civil War, les héros de l'univers DC auraient dû choisir quelle génération de héros ils voulaient suivre, à savoir entre Clark Kent (Ancienne génération) et Jon Kent (Nouvelle génération).

Ce qui aurait amené Clark Kent à passer par un processus pour retrouver ses plein pouvoirs. Malheureusement, le processus sera révélera trop réussi puisque la force et l’énergie de Superman continue à grimper de façon incontrôlée. Résultat, il devient une menace pour toute vie sur Terre, comme prédit par la Légion des Super-héros.

En conséquence, avec Clark Kent devenant la plus grande menace de l’humanité et avec les connaissances de l’avenir grâce à Jon Kent, Bruce Wayne est forcé d’accomplir l’ultime sacrifice pour sauver la planète. Sans qu’on sache comment, cela aurait mené à la mort des 2 super-héros. La planète est sauvée, le futur empêché et l’univers DC va continuer avec cette cinquième génération, dirigée par Jon Kent, Luke Fox et la Justice Alliance. À moins que …

Suite et fin dans la prochain épisode !

Partie 4 : Bilan et influence sur la réalité