Les secrets de la 5G Partie 1 : Au commencement

Aujourd’hui, pour changer un petit peu, MDCU a décidé de vous relayer les informations glanées sur Bleeding Cool pour vous faire une synthèse en français des plans originaux de l’initiative 5G de DC. À la lecture de cette liste d’articles, vous vous rendrez compte que certaines idées ont été repris par DC, et vous verraient des ressemblances avec les publications récentes.

Mais d’abord un petit cours d’histoire, qu’est ce que la 5G ? Pour ceux qui pensent que c’était le forfait téléphonique vous avez tout faux !

La 5G, c’était la dernière initiative mise en date par Dan Didio (Ancien éditeur en chef chez DC) avant qu’il ne se fasse virer. L’idée de proposer une timeline cohérente pour l’univers DC divisé en 5 générations, où Wonder Woman serait apparue en 1938 avant la Seconde Guerre mondiale et aurait inspiré d’autres Super-héros, notamment les membres de la Justice Society Of America (Green Lantern (Alan Scott), Flash (Jay Garrick) …). Superman et Batman auraient aussi commencé leur carrière dans les années 40-50.

La 5G devait commencer avec le FCBD 2020 qui devait lancer l’initiative, notamment en dévoilant la timeline définitive de DC. Le FCBD aurait été suivi par une série de One-shot Generation, chacun se concentrant sur une des cinq périodes définies par la nouvelle timeline. Toutefois, le départ de Didio, plus le COVID ont annulé les plans prévus et DC a pris une nouvelle direction tout en conservant certains éléments de l'initiative annulée comme on le verra dans ce mini-dossier. Au final, on a jamais trop su les plans d'origines de la 5G, à part quelques brides lâchées par les auteurs ayant participé aux débuts de l'initiative. Toutefois, ça a changé récemment grâce à Bleeding Cool.

À partir des nouvelles informations de Bleeding Cool, on a plus de détails sur le plan de 5 ans prévu par Dan Didio pour la 5G. À l’origine l’event Dark Knight Death Metal lancé pendant l’été 2020, qui devait s'appeler Death Metal Dark Crisis, aurait dû lancer la 5G. L’event se serait terminé par Batman et Superman vieillissant et atteignant la soixantaine, avec pour Wonder Woman un destin sûrement similaire avec ce qu'on a eu dans la réalité. Death Metal aurait été suivi par un crossover The Changing Of The Guard qui mettrait en avant les replacements de Superman, Batman et Wonder Woman. Respectivement Jon Kent, Luke Fox et Yara Flor.

En même temps, dans la veine de la série hebdomadaire 52, DC aurait lancé The Last Call qui aurait permis de faire le tour de l'univers DC suite à l’instauration de la timeline définitive et voir ce qui avait changé dans le présent. Pour écrire cette série hebdomadaire, on aurait retrouvé Brian Michael Bendis (Superman, Action Comics), Kelly Sue DeConnick (Aquaman), Matt Fraction (Jimmy Olsen ) et Greg Rucka (Wonder Woman, Lois Lane). Des auteurs ayant opéré chez DC entre 2018-2020, notamment suite à l'arrivée de Bendis chez l'éditeur.

Une fois retourné dans le présent, l’univers DC allait suivre un plan qui aurait duré jusqu’en 2025. Un fil rouge centré sur Batman et Superman (Pour changer) qui aurait amené l’univers DC vers des directions inattendues… mais ça, c’est pour le prochain épisode !

Partie 2 : Batman/Superman - Dawn of Generations