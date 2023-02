Hit-Monkey renouvelée

La série « Hit-Monkey », faisant à la base partie d’un projet Marvel et Hulu proposant quatre titres (Hit-Monkey, MODOK, Howard the duck, Tigra and Dazzler), la série a obtenu le feu vert pour sa seconde saison plus d’un an suivant la diffusion de la première (lancée en novembre 2021).

A ce titre, la série devient la seule survivante de ce projet de quatre série puisque deux ne se sont jamais concrétisées (Howard the Duck, Tigra and Dazzler) et la troisième (Modok) fut annulée après une seule saison.



L’avenir de la série « Hit-Monkey » était plus qu’incertain mais c’est désormais de l’histoire ancienne car voilà que l’annonce du renouvellement de la série fut annoncée pour une saison deux qui ne contiendra plus « Marvel » dans son titre mais garde le logo Marvel… pourquoi ? vous demanderez-vous ?

Eh bien remontons quelques années en arrière. Nous sommes en 2019. Marvel Télévision est dirigé par Jeph Loeb , bien connu des fans de DC pour, entre autre, Batman : un long Halloween, sa suite Dark Victory ou encore Superman for all seasons mais également des fans de Marvel pour : Spider-man Blue, Hulk Grey ou encore Daredevil Yellow. A l’époque, il propose quatre séries dont fait partie « Hit-Monkey » en tant qu’homologue animé de ce que proposait Netflix avec ses show live action « Marvel TV » (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron fist) avec une mini-série, The Offenders, l'homologue du Defenders de Netflix.

Mais voilà, Marvel TV fut intégré à la fin de l’année 2019 aux Studios Marvel de Kevin Feige et Jeph Loeb est parti. S’en est suivi l’annulation des autres séries comme stipulé plus haut. Marvel TV disparu, c’est donc 20th Télévision Animation qui devient le studio de The Hit-Monkey. A noter, par contre, que les co-créateurs Josh Gordon et Will Speck restent producteurs exécutifs.



La première saison de « the Hit-Monkey » suit le parcours d’un singe des neiges japonais dont la tribu a été assassinée, s’associant avec le fantôme d’un assassin américain afin de se frayer un chemin au milieu des yakuzas dont il compte bien se venger. La deuxième saison quant à elle, se déroulera à New York. Le casting vocal comprend Olivia Munn, Jason Sudeikis, Ally Maki et Fred Tatasciore; tous déjà présent lors de la première saison.

Nouvelle venue : Leslie Jones rejoindra le spectacle pour la saison deux.