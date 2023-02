Damian Wayne et un nouveau Batman dans le film The Brave and the Bold

Parmi la flopée d'annonces faites par James Gunn, nous allons ici nous attarder sur celle du film The Brave and the Bold. Avec ce long-métrage, les créatifs poseront ici les bases du Bat-verse version nouveau DCU. En effet, Gunn a tout simplement annoncé "qu'il s'agit de l'introduction du Batman du DCU". Mais aussi de "notre Robin favori, Damian Wayne, qui est un petit 'son of a bi***'" pour citer ses propres mots.

Ainsi, pas de Robert Pattinson sous le masque mais une autre version du personnage qui s'accompagnera vraisemblalement du casting d'un nouveau Bruce Wayne avec un acteur sûrement plus âgé pour coller à son prochain rôle de père. Il s'agira également des grands débuts en live-action de Damian Wayne, qui a très vite gagné le coeur des fans après ses premières apparitions.

Cela n'échappera pas aux lecteurs de comics, ce long-métrage devrait fortement s'inspirer du run mythique de Grant Morrison sur le Chevalier Noir lors duquel Batman rencontre son fils élevé par des assassins. De quoi offrir une dynamique inédite au cinéma pour le justicier et une proposition complémentaire en parallèle de l'univers développé par Matt Reeves.