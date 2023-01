Les 10 immanquables d'Urban de 2022

L’année 2022 se termine, et elle fut une année importante pour Urban Comics qui marque ses 10 ans d’existence. Quoi qu’on en dise, l’éditeur aura bouleversé le marché du comics en le popularisant et aura remis DC au goût du jour en France. Mais Urban Comics ne se résume pas qu’à DC puisque c’est aussi de nombreux titres indépendants de qualité, écrits par les plus grands auteurs américains et britanniques, permettant d’avoir un catalogue toujours aussi riche. Une partie des albums proposés par Urban Comics a droit à une critique sur MDCU. Néanmoins, il y a eu quelques oublis. Aussi, on vous propose de se rattraper en vous sélectionnant 10 de leurs titres qu’il ne fallait pas rater en 2022. Nous ferons aussi un petit tour d’horizon des nouveautés éditoriales que l’éditeur a lancées en 2022.

Justice Society Of America Le Nouvel Âge tome 1-2

Un des fondamentaux des publications de DC Comics est la notion de générations, qui avaient en partie été écartée lors des New 52, notamment en se débarrassant de la JSA. Cette équipe, moins connue que la JLA, est composé des héros de l'Age d'Or des comics, c'est-à-dire des années 40 en gros. Ce sont un peu les papis des super-héros DC. Cette série de DC est un excellent moyen de la découvrir. D'une part, parce qu'il y a une introduction en douceur à ces personnages qui peuvent être méconnus. D'autre part, parce que les évènements qui s'y déroulent sont assez conséquents, avec des enjeux importants. Du coup, on est rapidement happer par cette histoire passionnante. Une excellente série qui paie pas de mine au début, mais qui rend vite accro !

The Department Of Truth tome 1-2

James Tynion IV a le vent en poupe ces derniers temps et ce n'est pas un hasard si Urban Comics l’invite pour le Festival d'Angoulême de 2023. L’un des titres qui expliquent le mieux son succès est The Department Of Truth. S'il n’est pas facile de rentrer dans l'histoire au début, l’auteur nous propose un univers passionnant à découvrir autour de l’idée que plus on croit en quelque chose, plus cela devient réel. Ce qui permet à l’auteur de jouer sur les théories du complot de fort belle manière, tout en développant une mythologie qui lui est propre et d’actualité. Une série marquante aussi grâce au graphisme très marqué de Martin Simmonds qui fait penser aux styles de Bill Sienkiewicz et Rod Reis. Ce qui permet d’avoir des scènes extrêmement perturbantes qui penchent vers l'ambiance horrifique, avec des visuels qui marquent la lecture. C’est l’une des séries à suivre si vous voulez lire quelque chose d'intrigant et qui fait réfléchir.

Nightwing Infinite tome 1-2

Si vous ne connaissez pas les séries Nightwing , il s'agit d'une alternative plus légère et plus lumineuse aux séries Batman . L'équipe actuellement en charge l'a bien compris, et fait des merveilles. Au niveau du scénario, Tom Taylor a réussi à donner de l'importance au personnage. Suite à l'héritage d'Alfred, Nightwing décide de changer les choses dans sa ville, mais en tant que Dick Grayson plutôt. L'histoire est prenante, avec le jeu des politiques et de la corruption, et avec d'autres intrigues en fond. Cependant, le gros intérêt du titre reste les dessins de Bruno Redondo. Avec un trait très simple, il donne un excellent rythme à la narration. Ses scènes d'action sont décomposées, et parfaitement lisibles. C'est un régal de lecture, avec un dessin très coloré. Il s'agit d'une lecture pas prise de tête, efficace et globalement positive, qui contraste donc avec le reste de la bat-family, et c'est très bien comme ça !

Crossover tome 1-2

Si Donny Cates est très connu chez Marvel pour des séries à succès comme Venom et Thor , c’est aussi un auteur de comics indépendants de très bonne facture dont le dernier en date, Crossover, nous est proposé par Urban Comics. L’auteur nous propose un récit très jouissif à suivre et très méta avec l’arrivée des personnages de comics dans le monde réel. Ce qui lui permet de faire du fan-service par les références ou les caméos de personnages d'autres licences connus (sauriez-vous les reconnaître ?). Heureusement, Donny Cates ne se base pas que sur ça, et il n’oublie pas d’écrire une bonne histoire remplie de rebondissements, dont certains inattendus sur la fin. On se plaît à suivre les personnages et l’action est divertissante à voir grâce aux beaux dessins de Geoff Shaw. Donny Cates y a mis beaucoup de cœur pour ce titre, on sent sa passion pour la culture des comics et tout ce qui l'entoure, ce qui fait plaisir à lire.

Toutes Les Morts De Laila Starr

Pour ce récit complet, on retrouve l’étoile montante Ram V qui après These Savage Shore nous propose une histoire fantastique où la réincarnation de la Déesse de la mort veut tuer l'humain qui va engendrer l'immortalité. À partir de ce postulat, l’auteur enchaîne sur des épisodes variés où les personnages évolueront pour finir sur une très belle fin malgré les drames qui parcourent le récit. Les dessins de Filipe Andrade confèrent une ambiance onirique au récit et capture l’aspect mystique et irréel de certaines scènes. En bref, Toutes Les Morts de Laila Starr est une histoire riche et poétique qui mérite d’être lue.

Swamp Thing Infinite tome 1-2

Cette nouvelle série marque le retour attendu de Swamp Thing dans son propre titre après plusieurs années d’absence. En plus d’être une bonne porte d’entrée pour découvrir la mythologie de Swamp Thing, c’est aussi une des meilleures séries du dernier relaunch de DC à lire. Ram V a un talent de narration captivant qui rend passionnant de découvrir ses histoires et caractérise très bien ses personnages.

On renoue avec une ambiance horrifique similaire au run d’Alan Moore, plus mystique, tout en proposant son propre style. En plus, l’auteur arrive à s'intégrer à l’univers DC sans que ça ne nuise au fil rouge de l'histoire. L’ambiance est aussi réussie grâce aux dessins de Mike Perkins qui propose une atmosphère mystérieuse et sombre. Ce retour du personnage est passionnant à suivre, et s’en est presque dommage qu’il ne se compose que de deux tomes.

La critique

Green Lantern Corps tome 1

Voici une autre série DC des années 2000 présente dans cette liste, et là aussi, c’est un titre de qualité. Si vous avez aimé Geoff Johns Présente Green Lantern , il faut lire Green Lantern Corps, car c’était l’autre versant de l’univers des Green Lantern à suivre suite à Green Lantern Rebirth. La série était complémentaire au titre principal et permettait de mettre en avant l’aspect galactique des Green lanterns, ainsi que de présenter d’autres personnages. On y suivait Guy Gardner , qui est merveilleusement bien écrit, en plus de nouveaux personnages bien définis auxquels on s’attache facilement. C’est aussi une série de SF d’action bourrée de scènes sensationnelles bien chorégraphiées notamment par Patrick Gleason. C’est un titre idéal pour les fans de Green Lantern en attendant qu’Urban Comics publie des volumes plus récents.

La critique

Billionaire Island

Mark Russel excelle dans la satire, il nous le prouve encore avec Billionaire Island qui dépeint un futur proche où les milliardaires se sont construit leur propre île pour faire face aux crises climatiques et sociétales que traverse la planète. L’auteur nous tourne en dérision ces riches et leurs actions très drôles à lire, tout en étant effarant de réalité pour certaines idées. Ces éléments donnent envie de continuer l’histoire pour voir jusqu’où peut aller l'excès des milliardaires. L’auteur installe aussi des personnages auxquels s’attacher, même si très basique, c’est surtout pour connaître les décisions des riches qu’on va suivre le récit. La chute du récit étant très bien trouvé et très stupide mais digne de ces riches qu’on tourne en dérision dans le récit. Au final, c'est une lecture qui en devient dérangeante quand on voit que la fiction devient la réalité chaque jour qui passe.

Saga tome 10

Cette année fut aussi le retour d’une série extrêmement appréciée, 4 ans après le dernier tome qui se terminait sur une fin déchirante. Si vous avez aimé Saga jusqu'à maintenant, vous n’allez pas être déçu. L’histoire est toujours aussi bien construite et le développement des personnages continue de surprendre. En plus, l’ellipse temporelle ajoute de la tension sur le destin de certains personnages et l’auteur continue de nous bouleverser là où on ne s'attend pas. Bref, Saga, c’est toujours aussi captivant à suivre.

Une Soif Légitime De Vengeance tome 1

Cette année Urban Comics aura gâté les fans de Rick Remender avec l'arrivée de deux de ses nouvelles séries. S'il faut en retenir une cette année, c'est Une Soif Légitime De Vengeance, car elle se démarque énormément de ses précédents travaux. Ici, tout est une histoire d’ambiance avec très peu de dialogue. Le récit est porté par la mise en scène qui offre énormément de tension à chaque page et nous livre une histoire violente et mystérieuse fascinante à suivre. Ce qui rend ce tome 1 aussi réussi, c’est André Lima qui bonifie la narration visuelle de l’histoire et ne lésine pas sur la violence graphique des scènes. Au final, c’est un thriller violent et intrigant qui mérite le coup d'œil !

Les nouvelles collections

L’année 2022, en plus de fêter les 10 ans de l'éditeur, a marqué le lancement de 3 nouvelles collections. On peut citer DC Infinite pour publier les aventures les plus récentes de l’univers DC. Ensuite, vous avez la collection DC Chronicles qui est dans la même veine que les intégrales Marvel chez Panini et qui se targue de publier l’intégralité des aventures d’un personnage. Évidemment, Urban a commencé par le personnage de Batman avec l’année 1987. Une année importante marquant le renouveau du personnage en 2 volumes (critique ici et là). En tous cas le succès semble être là puisque qu’on a eu l’annonce de 2 nouvelles séries dans cette collection pour la JSA et Superman . A espérer que d’autres rejoindront l’aventure.

L’autre lancement important est la collection Urban Nomad. Une collection de comics de poche à petit prix idéal pour les amener où on veut plus facilement (essayez de lire et de transporter des comics à 35 €, vous verrez la différence). Pour l’instant, cette collection sort par vagues tous les 6 mois en proposant des titres variés, que çe soit des classiques de l’ère Vertigo (Fables, Transmetropolitan…) ou des comics DC idéal pour débuter, et qui ont eu du succès dans leurs précédentes éditions (Batman White Knight, Flashpoint…).