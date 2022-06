[Review VF] Swamp Thing Infinite Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Swamp Thing Infinite tome 1, écrit par Ram V et dessiné par Mike Perkins et John McCREA. Il est sorti le 20 mai pour 29 euros. Il contient les titre US Future State : Swamp Thing #1-2 + The Swamp Thing #1-10.

Lors d'un voyage en Inde, le pays qui l'a vu naître, Levi Kamei s'est mystérieusement vu lié à la Sève, devenant ainsi la nouvelle incarnation de Swamp Thing. Incapable de contrôler son effroyable transformation, Levi est propulsé sur la piste d'une entité surnaturelle errant dans le désert de l'Arizona, laissant plusieurs corps mutilés sur son passage. Pour contrer cet ennemi impitoyable, il n'a guère d'autre choix que de partir en quête de son passé et de son intime connexion avec la Sève pour découvrir sa véritable nature, aussi horrible soit-elle.

Aujourd’hui nouvelle critique consacrée à la dernière des séries DC Infinite sortie en France, Urban Comics ne semblant pas vouloir ajouter d'autres titres pour le moment et seul l'avenir nous dira si cela changera. Cette sortie marque aussi le retour du titre Swamp Thing après plusieurs années d’absence. Un retour attendu mené par Ram V, une étoile montante dans les comics que cela soit en indépendants ou chez les Big Two, et à la lecture de ce tome 1, on comprend mieux pourquoi.



Toutefois, avant de commencer l’histoire principale, le titre est d’abord précédé par un récit en 2 épisodes déjà parus dans Future State Justice League Tome 2, mais puisqu’il permet d’avoir déjà un aperçu de la direction que va prendre le titre principal, il est intégré dans cette édition. L’histoire en elle-même est intéressante en nous proposant une planète des singes version Swamp Thing avec des thématiques propres au personnage et propose une fin mélancolique surprenante. Même si deux épisodes c’est assez court et cela aurait mérité quelques épisodes supplémentaires, c'est une histoire avec quelques bonnes surprises.



Après cet interlude, l'histoire principale commence avec une première nouveauté rafraîchissante : l'instauration d'un nouvel Avatar. Exit Alec Holland, faites place à Levi Kamei qui, comme l’auteur, est indien. Son introduction permet aux néophytes de rentrer dans l’univers de Swamp Thing en même temps que le personnage qui découvre la mythologie de la Sève. Cela permet aussi de mettre en avant un nouveau contexte culturel, ce qui va avoir de l’importance dans le récit, notamment autour de la famille du héros. Le traitement aménant à un conflit opposant tradition et intérêt financier sera l’une des forces émotionnelles du récit.

Contrairement au titre des New 52, on retrouve l’aspect contemplatif et réfléchi du titre lorsqu'il a été écrit par Alan Moore. On retrouve plein de thématiques ou situations utilisées par l’auteur britannique et ça peut souvent forcer à la comparaison, ce qui peut jouer en la défaveur de Ram V et malgré les qualités d'écriture pour avoir lu les deux titres, c’est moins impactant par moment que Moore. Néanmoins, ça ne veut pas dire que Ram V ne propose rien de neuf, il a ses propres thématiques qu’il explore à sa façon. Notamment, l'un des sujets principaux est d'associer l'avatar de la Sève au concept d'une idée pertinente particulièrement bien trouvée et qui aura un écho à travers ce premier tome.



Autre différence avec les runs précédents, l’horreur est moins gore qu'auparavant. Si le dessinateur propose quelques moments très graphiques, ils ne sont jamais aussi sanglants qu'auparavant. L’auteur mise plus sur le suspens, la mise en scène et l’ambiance pour l'horreur. Ici, elle est plus mystique et renoue avec les grandes heures du Swamp Thing pré-Flashpoint. En plus d'une très bonne exploitation de la mythologie de la Sève et de son histoire, que ce soit à travers des scènes ou de l’apparition de personnages connu de l’univers Swamp Thing. Le tout en imposant une ambiance qui lui est propre que l’auteur rend captivante à suivre et se démarque des autres séries actuelles de l’univers DC.

Pour autant, le titre n’oublie pas qu’il est dans un univers partagé. Notamment le temps d’un arc en lien avec une équipe bien connue, plus tourné vers l’action qui aurait pu sonner comme une parenthèse imposée par l’éditorial, mais l’auteur réussit à garder l'atmosphère qu’il a installée au début de la série, tout en participant à l’avancement de l’intrigue principale.

Enfin, pour les dessins, à part pour un numéro, tous les épisodes sont signés par Mike Perkins qui nous dévoile son talent. Grâce à lui, les histoires ont une atmosphère mystérieuse et sombre, renforcée par l’utilisation de l’encrage qui renforce les zones d’ombre pour l’aspect ésotérique des scènes. Il arrive à avoir un style détaillé et propose des mises en page inspirées notamment lors des transformations monstrueuses de Levi Kamei en Swamp Thing. Avec cette série, Mike Perkins propose son travail le plus inspiré malgré quelques ratés des fois, notamment pour les visages.