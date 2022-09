[Review VF] Green Lantern Corps Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Green Lantern Corps Tome 1, écrit par Geoff Johns, Dave Gibbons et Keith Champagne, et dessiné par Patrick Gleason, Dave Gibbons et Tom Nguyen. Il est sorti le 8 juillet pour 35 euros. Il contient les titres US Green Lantern Corps Recharge #1-5 + Green Lantern Corps #1-13.

Afin d'honorer leur devoir sacré de protéger toute planète habitée des forces du Mal, les Gardiens d'Oa doivent reformer le Corps des Green Lantern mis à mal par la faute d'Hal Jordan, alors possédé par l'avatar de la Peur : Parallax. Si John Stewart et Hal Jordan jouent les réservistes, les vétérans Guy Gardner et Kyle Rayner sont quant à eux invités sur Oa pour participer activement à la formation et à la reconstruction du Corps. Ils seront assistés du colossal Kilowog pour convaincre certaines recrues récalcitrantes d'accepter cette nouvelle vie qu'ils n'avaient encore jamais envisagée. Les tensions internes atteignent leur paroxysme alors qu'une nouvelle menace remet en cause cette résurrection du Corps jadis légendaire.



Étant donné que la dernière série Green Lantern en date n’est pas publiée en VF. Urban Comics a eu la bonne idée pour ne pas délaisser cet univers en France, de nous proposer une ancienne série de très bonne facture et quasi-inédite en français. Attention cher lecteur, nous voici partis dans l’une des meilleures périodes pour les Green Lantern !

Lors de la relance de la franchise avec Green Lantern Rebirth, Geoff Johns et Dave Gibbons vont en profiter pour écrire une mini-série Green Lantern Corps Recharge nous montrant le retour en force du corps des Green Lantern ce qui amènera à la création d’une série régulière. Si la série Green Lantern se concentre sur Hal Jordan, Green Lantern Corps permet de mettre en avant les autres Green Lantern humains ainsi que d'autres membres aliens (Il y a quand même plus de 3600 membres du corps). Guy Gardner est le Green Lantern humain le plus présent dans ce tome 1. Il a toujours une grande gueule et garde son humour légendaire (voire bas du front) mais reste écrit avec nuance, les auteurs le montrent beaucoup plus mature et sérieux quand il le faut. Kyle Krayner est présent dans le 1er arc, mais quitte ensuite le titre. Son caractère est bien écrit, mais il faudra attendre la suite pour le voir se développer

Soranik est l’un des nouveaux membres les plus intéressants. De la même race que Sinestro, son statut de Green Lantern lui vaudra un rejet de sa propre planète. L'évolution de sa relation avec le Green Lantern Corps et sa vie privée est plaisante même si elle est rapide sur la fin. On découvre aussi Isamot Kol de Thanagar et Vath Sarn de Rann. Le duo d'anciens ennemis forcés d’être partenaires, dont l'évolution est bien fichue et la relation entre les deux est bien construite et amusante à suivre. On retrouve aussi des classiques du Corps comme Mogo et Kilowog toujours fidèle dans leurs rôles. Ils profitent de scènes réussies, mais restent assez secondaires.

Ce tome est principalement écrit par Dave Gibbons connu principalement pour son travail sur les dessins de Watchmen, mais c’est aussi un scénariste, notamment pour la mini-série Rann-Thanagar War qu’on retrouve dans Infinite Crisis Tome 2 et dont l’auteur lie le contexte au premier arc. Dave Gibbons a une bonne écriture, notamment sur le travail des personnages même si le suspens n’est pas forcément son fort. C’est le cas lors du meurtre d’un Green Lantern dont le coupable est prévisible. Toutefois, il réussit à créer un mystère de fond intriguant pour le dernier arc, qui se révèle lié aux événements de la série Green Lantern. Les deux séries se répondent souvent ce qui crée une connectivité entre les titres qui se fera encore plus présente dans les tomes suivants. Il sait aussi proposer des moments surprennants pour les personnages et les twists impliqués dans les récits.

Chaque menace est diversifiée et explore la richesse de l'univers cosmique DC. Çela permet de jouer avec des concepts Science fiction et de proposer des histoires aux ambiances différentes. Il n'y a pas de fil rouge vraiment global, avec un ennemi caché qui sera le boss, on suit le quotidien des Green Lantern ainsi que la vie privée de certains membres. La reconstruction du corps reste au final le sujet seulement du 1er arc.

Patrick Gleason est le dessinateur principal de la série. Il a un style dynamique qui fonctionne à merveille et met en scène avec énergie les combats. Il joue aussi sur la morphologie des corps pour proposer des moments cartoons ou mettre en exergue les émotions. On retrouve aussi Dave Gibbons, mais il est loin d’avoir le coup de crayon qu’il avait sur Watchmen. Alors ses planches restent bonnes, c’est surtout la colorisation moderne qui ne sied pas à ses dessins et il y a un aspect plus figé comparé à Gleason. Toutefois chaque dessinateur à de l'imagination pour représenter des Green lanterns de toute forme et savent jouer sur l'échelle pour un aspect grandiose avec Mogo ou Oa.

En tous cas Patrick Gleason nous propose une des meilleures pages du tome que je ne peux m'empêcher de vous partager. Attention spoiler !

Attention Spoiler Attention Spoiler Avouez qu’elle peut aller avec n’importe quel contexte.