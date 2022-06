[Sorties Comics] Mercredi 08 Juin

Nick Spencer, Donny Cates, Mark Bagley, Ed McGuinness… Final d’Amazing Spider-man ! Tout est dévoilé : l’identité de l’Âme Sœur, ses motivations… tout ! Les Avengers sont attaqués par une nouvelle version des Maîtres du Mal, Thor enquête sur la disparition de Mjolnir, et l’affrontement entre Iron Man et Korvac se conclut de façon cosmique… (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (2018) 73-74, Avengers (2018) 51-52, Iron Man (2020) 15 et Thor (2020) 19, inédits)

