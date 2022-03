[Sorties Comics] Vendredi 25 Mars

Urban Comics

Après avoir testé les limites de son anneau de pouvoir et péri au contact d'un unique membre du corps des Lanternes Antimatière, Hal Jordan se retrouve face au jugement dernier des Jeunes Gardiens qui lui permettront de revenir à la vie pour poursuivre son oeuvre. Pris dans les feux de l'Ultraguerre, entre armes millénaires et Graal cosmique, le plus grand de tous les Green Lantern va se heurter à une véritable conspiration universelle et affronter la mort, puis et la renaissance, pour espérer sauver l'univers... une fois de plus.

Contenu vo : The Green Lantern Season Two #7-12

Prix : 15€