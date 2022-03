[VF] Sélection MDCU de mars 2022

Sur le point de mourir d’une mystérieuse maladie, le brillant scientifique Michael Morbius crée un remède expérimental. Il se transforme alors en Morbius, le Vampire Vivant ! À travers une sélection de 16 histoires, découvrez qui est véritablement Morbius et plongez dans son existence tourmentée. (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 100-102, 622 (I), 679.1, 699.1, Vampire Tales (1973) 1-2 (I), Marvel Two-in-One (1974) 15, Spectacular Spider-Man (1976) 38, Peter Parker: Spider-Man (1996) 79-80, Strange Tales: Dark Corners (1998) (II), Legion of Monsters: Morbius (2007) 1, Spider-Man Family (2007) 5 (I) et Legion of Monsters (2011) 1, précédemment publiés dans SPIDER-MAN CLASSIC 6, MARVEL TWO-IN-ONE : L'INTÉGRALE 1975-1976, SPECTACULAR SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1980, 100% MARVEL : SPIDER-MAN 1-2, MARVEL 26, SPIDER-MAN (V2) 106, MARVEL DELUXE : SPIDER-MAN – MYSTERIOSO, SPIDER-MAN (V3) 5, SPIDER-MAN HORS SÉRIE (2013) 4, MAX : LA LÉGION DES MONSTRES et inédits)

Sur le point de mourir d’une mystérieuse maladie, le brillant scientifique Michael Morbius crée un remède expérimental. Il se transforme alors en Morbius, le Vampire Vivant ! À travers une sélection de 16 histoires, découvrez qui est véritablement Morbius et plongez dans son existence tourmentée.

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 100-102, 622 (I), 679.1, 699.1, Vampire Tales (1973) 1-2 (I), Marvel Two-in-One (1974) 15, Spectacular Spider-Man (1976) 38, Peter Parker: Spider-Man (1996) 79-80, Strange Tales: Dark Corners (1998) (II), Legion of Monsters: Morbius (2007) 1, Spider-Man Family (2007) 5 (I) et Legion of Monsters (2011) 1, précédemment publiés dans SPIDER-MAN CLASSIC 6, MARVEL TWO-IN-ONE : L'INTÉGRALE 1975-1976, SPECTACULAR SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1980, 100% MARVEL : SPIDER-MAN 1-2, MARVEL 26, SPIDER-MAN (V2) 106, MARVEL DELUXE : SPIDER-MAN – MYSTERIOSO, SPIDER-MAN (V3) 5, SPIDER-MAN HORS SÉRIE (2013) 4, MAX : LA LÉGION DES MONSTRES et inédits)